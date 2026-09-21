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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رایگان شد

بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رایگان شد

به مناسبت فرا رسیدن چهل و ششمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای عموم مردم رایگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بازدید عموم مردم از بخش های مختلف موزه از تاریخ ۳۰ شهریور ماه تا ۱۷ مهر ماه رایگان خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۷ با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از تالارهای هشتگانه، سراسرنمای مقاومت و سایر بخش‌های این مجموعه بازدید نموده و به صورت مستند با روایت تاریخی و حماسی کشورمان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچون سنوات گذشته در طول هفته دفاع مقدس با برنامه های متنوع فرهنگی، میزبان عموم مردم خواهد بود.

کد مطلب 6953808
زهرا اسكندری

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