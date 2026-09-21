بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بازدید عموم مردم از بخش های مختلف موزه از تاریخ ۳۰ شهریور ماه تا ۱۷ مهر ماه رایگان خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۷ با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از تالارهای هشتگانه، سراسرنمای مقاومت و سایر بخش‌های این مجموعه بازدید نموده و به صورت مستند با روایت تاریخی و حماسی کشورمان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچون سنوات گذشته در طول هفته دفاع مقدس با برنامه های متنوع فرهنگی، میزبان عموم مردم خواهد بود.