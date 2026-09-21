به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌سعید ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تغییر زمان اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مدارس استان قم در پی تعطیلی روز چهارشنبه خبر داد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد: تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که برای روز چهارشنبه یکم مهرماه پیش‌بینی شده بود، در روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.



وی گفت: این تصمیم در پی اعلام سه روز عزای عمومی در استان قم و تعطیلی روز چهارشنبه یکم مهرماه در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی اتخاذ شده است.