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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

آغاز فعالیت‌های مدارس قم به شنبه ۴ مهر موکول شد

آغاز فعالیت‌های مدارس قم به شنبه ۴ مهر موکول شد

قم- مدیرکل آموزش و پرورش قم از انتقال همه برنامه‌ها و فعالیت‌های روز چهارشنبه مدارس استان به روز شنبه چهارم مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌سعید ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تغییر زمان اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مدارس استان قم در پی تعطیلی روز چهارشنبه خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد: تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که برای روز چهارشنبه یکم مهرماه پیش‌بینی شده بود، در روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی گفت: این تصمیم در پی اعلام سه روز عزای عمومی در استان قم و تعطیلی روز چهارشنبه یکم مهرماه در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی اتخاذ شده است.

کد مطلب 6953841

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