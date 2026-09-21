به گزارش خبرنگار مهر، علی شهودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای این پویش از نیمه دوم شهریورماه، اظهار کرد: طرح «ارمغان مهر» تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت و اقلام تحصیلی تهیهشده در اختیار دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار قرار میگیرد.
وی با قدردانی از خیرین و نیکوکاران مشارکتکننده در این طرح تقدیر کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نوشتافزار مورد نیاز خانوادههای دارای بیماران صعبالعلاج و سرطانی و همچنین خانوادههای معسر و کمبرخوردار، امسال با حمایت و کمکهای ارزشمند ایشان تأمین میشود.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان آذربایجانشرقی افزود: مشارکت خیرین در تأمین اقلام تحصیلی، نقش مؤثری در کاهش دغدغه خانوادههای کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه حضور شایسته دانشآموزان در سال تحصیلی جدید دارد.
شهودی ضمن قدردانی از همراهی خیرین و نیکوکاران استان، از عموم مردم و هماستانیهای عزیز دعوت کرد در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند و کیف، کفش، نوشتافزار و بستههای تحصیلی اهدایی خود را برای توزیع میان دانشآموزان کمبرخوردار، از طریق شعب و دفاتر جمعیت هلالاحمر در سراسر استان در اختیار این جمعیت قرار دهند.
گفتنی است پویش ملی «ارمغان مهر» با هدف کمک به تأمین لوازم تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار و با مشارکت خیرین، داوطلبان و نیکوکاران در سراسر کشور اجرا میشود.
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