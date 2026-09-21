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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

توزیع کیف، کفش میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آذربایجان شرقی

توزیع کیف، کفش میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» از نیمه دوم شهریورماه تا ۱۰ مهرماه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای این پویش از نیمه دوم شهریورماه، اظهار کرد: طرح «ارمغان مهر» تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت و اقلام تحصیلی تهیه‌شده در اختیار دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از خیرین و نیکوکاران مشارکت‌کننده در این طرح تقدیر کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نوشت‌افزار مورد نیاز خانواده‌های دارای بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و همچنین خانواده‌های معسر و کم‌برخوردار، امسال با حمایت و کمک‌های ارزشمند ایشان تأمین می‌شود.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی افزود: مشارکت خیرین در تأمین اقلام تحصیلی، نقش مؤثری در کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه حضور شایسته دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید دارد.

شهودی ضمن قدردانی از همراهی خیرین و نیکوکاران استان، از عموم مردم و هم‌استانی‌های عزیز دعوت کرد در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند و کیف، کفش، نوشت‌افزار و بسته‌های تحصیلی اهدایی خود را برای توزیع میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار، از طریق شعب و دفاتر جمعیت هلال‌احمر در سراسر استان در اختیار این جمعیت قرار دهند.

گفتنی است پویش ملی «ارمغان مهر» با هدف کمک به تأمین لوازم تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و با مشارکت خیرین، داوطلبان و نیکوکاران در سراسر کشور اجرا می‌شود.

کد مطلب 6953976

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