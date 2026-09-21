افزایش تولید شیر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد گوزلی روز دوشنبه در همایش شیر سالم در جهان شهر سالم مراغه افزود: پیش بینی می‌شود امسال تولید شیر در استان به بیش از ۷۳۲ هزار تُن افزایش یابد.

وی اضافه کرد: حدود ۷۵ درصد شیر تولیدی در استان مصرف و بخشی از آن نیز به استان‌های همجوار ارسال می‌شود. گوزلی هدف از برگزاری این گردهمایی را برنامه ریزی برای افزایش مصرف سرانه و کیفیت تولید در مراغه اعلام کرد و افزود: توزیع شیر در مدارس و آموزش مصرف آن توسط خانواده‌ها در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی استان است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این همایش گفت: در یک سال گذشته با وجود حمله دشمن آمریکایی صهیونی تولید در بخش کشاورزی از جمله محصولات دامی و باغی افزایش یافته است.

علی امیری راد افزود: بخش کشاورزی با تلاش فعالان این عرصه در کنار تولید به افزایش کیفیت محصولات سالم نیز تلاش می‌کنند و گردهمایی شیر سالم در این میان افزایش کیفیت و مصرف شیر است. تلاش برای داشتن سبد غذایی سالم امروز الویت بخش کشاورزی در تولید محصولات دامی، باغی و زراعی است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز هدف از برگزاری این همایش را افزایش ارتباط بین تولید و بخش بهداشت و درمان برای ترویج فرهنگ مصرف شیر اعلام کرد. موسی میری نژاد افزود: استفاده از شیر و غذای سالم عامل سلامت جامعه است.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه هم در این گردهمایی گفت: سالانه ۵۶ هزار تُن شیر به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در این شهرستان تولید می‌شود.

رئیس دامپزشکی مراغه هم در این همایش اظهار کرد: پیشگیری از بیماری‌های دام، کنترل گله‌های دام، نظارت بر عدم مصرف شیر در دوره درمان از مهمترین اقدامات این اداره در تولید شیر و گوشت است.

فراز احمدی افزود: سیاست سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری‌های دام‌ها و واکسیناسیون بر علیه سل و بروسلوز است.