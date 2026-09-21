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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

افزایش تولید شیر در آذربایجان شرقی

افزایش تولید شیر در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، از افزایش ۱۰ درصدی تولید شیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد گوزلی روز دوشنبه در همایش شیر سالم در جهان شهر سالم مراغه افزود: پیش بینی می‌شود امسال تولید شیر در استان به بیش از ۷۳۲ هزار تُن افزایش یابد.

وی اضافه کرد: حدود ۷۵ درصد شیر تولیدی در استان مصرف و بخشی از آن نیز به استان‌های همجوار ارسال می‌شود. گوزلی هدف از برگزاری این گردهمایی را برنامه ریزی برای افزایش مصرف سرانه و کیفیت تولید در مراغه اعلام کرد و افزود: توزیع شیر در مدارس و آموزش مصرف آن توسط خانواده‌ها در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی استان است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این همایش گفت: در یک سال گذشته با وجود حمله دشمن آمریکایی صهیونی تولید در بخش کشاورزی از جمله محصولات دامی و باغی افزایش یافته است.

علی امیری راد افزود: بخش کشاورزی با تلاش فعالان این عرصه در کنار تولید به افزایش کیفیت محصولات سالم نیز تلاش می‌کنند و گردهمایی شیر سالم در این میان افزایش کیفیت و مصرف شیر است. تلاش برای داشتن سبد غذایی سالم امروز الویت بخش کشاورزی در تولید محصولات دامی، باغی و زراعی است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز هدف از برگزاری این همایش را افزایش ارتباط بین تولید و بخش بهداشت و درمان برای ترویج فرهنگ مصرف شیر اعلام کرد. موسی میری نژاد افزود: استفاده از شیر و غذای سالم عامل سلامت جامعه است.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه هم در این گردهمایی گفت: سالانه ۵۶ هزار تُن شیر به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در این شهرستان تولید می‌شود.

رئیس دامپزشکی مراغه هم در این همایش اظهار کرد: پیشگیری از بیماری‌های دام، کنترل گله‌های دام، نظارت بر عدم مصرف شیر در دوره درمان از مهمترین اقدامات این اداره در تولید شیر و گوشت است.

فراز احمدی افزود: سیاست سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری‌های دام‌ها و واکسیناسیون بر علیه سل و بروسلوز است.

کد مطلب 6953938

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