به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای( پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۲۵۰ هزار تومان است.
طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت مرغ تازه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای( پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۲۵۰ هزار تومان است.
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