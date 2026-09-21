دست برتر خریداران حقیقی در بازار سهام؛ بورس کمی متعادل شد

به گزارش خبرنگار مهر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، با افت ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحدی معادل ۰.۱۶ درصد عقب نشست و در تراز ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۲۸۹ واحد متوقف شد.

نماگر هم‌وزن بازار نیز که بازتاب‌دهنده عملکرد صنایع کوچک و متوسط است، با افتی بارزتر به میزان ۹ هزار و ۴۳۴ واحد، افت ۰.۴۸ درصدی را ثبت کرد و در سطح یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۹۲۵ واحد به کار خود پایان داد تا غلبه نسبی عرضه در نمادهای متوسط و کوچک مشخص شود.

در میان سایر شاخص‌های منتخب، شاخص قیمت وزنی-ارزشی ۰.۱۶ درصد و شاخص بازار اول ۰.۳۶ درصد افت را تجربه کردند، در حالی که شاخص بازار دوم با رشد ۰.۴۲ درصدی مواجه شد.

تراز نقدینگی خرد؛ خروج از درآمد ثابت‌ها و ورود پول حقیقی

در حوزه تبادلات خرد سهام، فعالان تالار شیشه‌ای شاهد ثبت ارزش معاملات خرد به میزان ۴۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بودند.

از سوی دیگر، جریان جریان‌شناسی نقدینگی حاکی از برتری سمت خریداران حقیقی در مقابل سهامداران حقوقی بود؛ به‌طوری‌که با فروش حقوقی‌ها، بالغ بر ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام شد.

هم‌زمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز خروج نقدینگی چشمگیر ۱۶۵۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی منابع مالی به سمت بازار سهام یا افزایش انگیزه ریسک‌پذیری معامله‌گران باشد.

وضعیت صف‌ها و حجم دادوستدها؛ دست برتر نمادهای صفی مثبت

بررسی تابلوی صف‌های خرید و فروش در پایان معاملات نشان می‌دهد علی‌رغم سرخ‌پوشی شاخص کل، تراز ارزش صف‌های خرید سنگین‌تر از صف‌های عرضه بود.

در این روز، ۲۱۸ نماد بورسی و فرابورسی صف خریدی به ارزش ۵ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان تشکیل دادند، در شرایطی که ۱۷۴ نماد با صف فروش به ارزش ۲ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان روبرو بودند.

لیدرهای مثبت و منفی در تالار شیشه‌ای

در تالار اصلی بورس، بیشترین اثر کاهنده بر نماگر اصلی از سوی نماد «فملی» با اثر منفی ۳۱ هزار و ۲۷۶ واحدی و پس از آن «شپنا» با اثر منفی ۶ هزار و ۷۰۳ واحدی به ثبت رسید.

در نقطه مقابل، نمادهای «فارس» با اثر مثبت ۱۴ هزار و ۶۵۲ واحدی و «فولاد» با اثر مثبت ۵ هزار و ۳۳۶ واحدی مانع از ریزش بیشتر دماسنج بورس شدند.

نمادهای پتروشیمی نوری، تاپیکو و شستا نیز در جمع نمادهای اثرگذار با بازدهی و تأثیر مثبت بر شاخص به چشم می‌خوردند. در میان نمادهای پرتراکنش، ملی صنایع مس ایران، داروند، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، بانک پاسارگاد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین توجه فعالان بازار را به خود جلب کردند.

سبزپوشی شاخص کل فرابورس در روز افت هم‌وزن

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران روندی متفاوت در نماگر اصلی از خود به نمایش گذاشت؛ شاخص کل فرابورس با رشد ۱۰۷ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد به رقم ۵۶ هزار و ۷۴۱ واحد ارتقا یافت.

با این حال، شاخص کل هم‌وزن فرابورس همگام با همتای بورسی خود ۱۲۳۲ واحد، معادل ۰.۳۵ درصد، افت را تجربه کرد و روی عدد ۳۵۰ هزار و ۴۱۳ واحد قرار گرفت.

در این بازار، ارزش کل دادوستدها بیش از ۲۳۳۶ هزار میلیارد تومان بود که با جابه‌جایی ۲۸.۳ میلیارد ورقه بهادار طی ۵۲۷ هزار نوبت معامله به ثبت رسید.

نمادهای «مارون» و «آریا» بیشترین اثر مثبت و «کگهر» بیشترین فشار منفی را بر شاخص فرابورس وارد کردند، در حالی که نمادهای فزر، خگلپا، سمهریز و احیا در صدر فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای این بازار ایستادند.