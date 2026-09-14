به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته با برتری نسبی عرضه در نمادهای شاخصساز همراه شد؛ بهطوریکه شاخص کل بورس با افت ۰.۵۱ درصدی به سطح ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۷۲ واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز همگام با فضای عمومی بازار، ۸ هزار و ۴۷۳ واحد (معادل ۰.۴۲ درصد) کاهش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۹۹۴ هزار و ۱۸۷ واحد ایستاد.
بررسی تابلوی دادوستدها حاکی از گردش پرقدرت نقدینگی است؛ ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به رقم ۵۳ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان رسید.
از منظر جریان پول، سهامداران حقیقی ۷۹۶ میلیارد تومان از مالکیت خود را به حقوقیها واگذار کردند تا خروج پول حقیقی خرد ثبت شود، اما در سوی دیگر نیز یک هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
همچنین برتری ارزش صفهای خرید نسبت به صفهای فروش، حاکی از امیدواری خریداران بود؛ جایی که ۲۶۲ نماد با صف خریدی به ارزش ۱۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بسته شدند، در حالی که ارزش صفهای فروش ۲۴۲ نماد به ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان محدود شد.
در تفکیک اثرگذاری نمادها بر دماسنج بورس، فشار فروش در نمادهای «فملی»، «شپنا» و «وغدیر» مهمترین عامل تنزل شاخص کل به شمار میرفت، در حالی که در جبهه مقابل، نمادهای «فولاد»، «شستا»، «تابان» و «نوری» مانع از افت بیشتر نماگر شدند. از نظر حجم معاملات و میزان توجه بازار، شرکتهای «ملی صنایع مس ایران» و «فولاد مبارکه اصفهان» با ارزش معاملاتی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در صدر نمادهای پرتراکنش تالار شیشهای قرار گرفتند.
در فرابورس ایران نیز روند ملایمتری از کاهش رقم خورد؛ شاخص کل فرابورس با افت محدود ۲۴ واحدی (معادل ۰.۰۴ درصد) روی کانال ۵۷ هزار و ۲۲۸ واحد تثبیت شد و شاخص هموزن این بازار نیز افت جزئی ۰.۰۸ درصدی را تجربه کرد. در معاملات فرابورس، تحرکات مثبت نمادهای بزرگی همچون «مارون» و «آریا» تا حد زیادی فشار ناشی از منفی تابلوی «کگهر» و «ومپنا» را مهار کرد تا این بازار روزی متعادلتر از بورس تهران را پشت سر بگذارد.
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