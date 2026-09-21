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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

انجام ۵۳۷ مورد کارشناسی خسارت شناورها برای پیگیری دعاوی حقوقی

انجام ۵۳۷ مورد کارشناسی خسارت شناورها برای پیگیری دعاوی حقوقی

بندرعباس- رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از انجام ۵۳۷ مورد کارشناسی خسارت شناورها برای پیگیری دعاوی حقوقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در جریان هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه و در محل اسکله صیادی بندرعباس، در رابطه با اقدامات انجام شده برای کارشناسی خسارت جنگ، اظهار کرد: برای طرح یک دعوای مؤثر و رسیدن به نتیجه، در گام نخست باید کارشناسی و مستندسازی دقیق انجام شود. از همان روز وقوع حملات، کارشناسان در استان‌های مختلف کشور، به‌ویژه استان هرمزگان که مورد حمله قرار گرفت، حضور یافتند و کارشناسی خسارت‌ها را در دست‌کم ۲۰ رشته و حوزه تخصصی انجام دادند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۵۳۷ مورد از خسارت‌های واردشده به شناورهای مورد حمله کارشناسی شده است. این کارشناسی‌ها در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و جاسک انجام شده و روند کارشناسی همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تاکید کرد: این کارشناسی‌ها با در نظر گرفتن دو اصل سرعت و دقت در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، از صاحبان شناورها و افراد آسیب‌دیده وکالت اخذ شده و بر اساس وکالت‌های ارائه‌شده، طرح دعاوی حقوقی و کیفری انجام می‌شود.

وی ادانه داد: در بخش کیفری، پرونده‌ها ابتدا در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تشکیل می‌شوند و در ادامه به دادسرای بین‌الملل تهران و دادگاه انقلاب تهران ارجاع خواهند شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ پرونده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و برای این پرونده‌ها شعبه‌ای ویژه تشکیل شده است.

عبدلیان پور یادآور شد: همچنین در بخش دعاوی حقوقی، مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در حال پیگیری است.

وی گفت: در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها به نوبت برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود این جلسات با حضور خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان برگزار شود.

رئیس مرکز وکلا در خصوص هزینه‌های کارشناسی و وکالت برای آسیب‌دیدگان، گفت: در این روند، هیچ هزینه‌ای از افراد دریافت نمی‌شود و پیگیری‌های حقوقی به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

عبدلیان پور ادامه داد: بر اساس این اظهارات، این پیگیری‌ها تاکنون به نتایجی نیز منجر شده و بخشی از آرای صادرشده به مرحله اجرا رسیده است. از جمله در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای، هزینه‌های مربوط پرداخت شده و به هر خانواده ۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی گفت: همچنین تعدادی از کشتی‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز و خلیج فارس بر اساس احکام قضایی توقیف شده‌اند و قرار است از محل فروش این کشتی‌ها، منابع لازم برای اجرای آرای صادرشده تأمین و در نهایت به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت شود.

کد مطلب 6953887

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