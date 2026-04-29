به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد امام رضا (ع) جمعی از مشاوران و روسای محاکم خانواده استان خراسان رضوی با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دیدار کردند.
حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در این جلسه ضمن تبریک ولادت با سعادت امام مهربانیها و گرامی داشت یاد رهبرشهید امت گفت: برگزاری این جلسه در چنین روزی قطعا با عنایات حضرت رضا (ع) خروجی موثر و مفیدی خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به دغدغههای بجا و منطقی مشاوران و قضات دادگاههای خانواده افزود: ما برحسب اطلاعات و اشرافی که بر بحث پروندههای خانواده داریم معتقدیم حضور مشاوران در فرایند دادرسی کمک خواهد کرد و میتواند جدای از تسریع در روند تعیین تکلیف و کاهش آمار پروندهها در محاکم خانواده، موجب صلح و سازش میان طرفین دعوا گردد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین به بحث آموزشهای قانونی و تخصصی مشاوران اشاره داشت و گفت: روند آموزش مشاوران باید به نحوی باشد که آنها در حوزه قوانین مربوط به دعاوی خانواده مسلط باشند و همانطور که ما در بحث آموزش کارشناسان رسمی با حدیت در مورد نحوه آموزش آنها در تخصصهای مختلف جدیت داریم باید در حوزه مشاوران خانواده نیز اهتمام ویژه به مباحث علمی و مهارتی داشته باشیم.
عبدلیان پور همچنین با اشاره به عملکرد سامانه مسیر گفت: سامانه مسیر به عنوان تنها مرجع پایش مستقیم پروندههای طلاق و علل آن مدام و برخط رصد میشود و بسیاری از برنامه ریزیها در حوزه مشاوران خانواده برپایه اطلاعات این سامانه صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این سامانه قابلیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی دارد و ما آمادهایم در این زمینه با نهادها و مراکز مختلفی که در این حوزه فعالیت میکنند تعامل داشته باشیم.
عبدلیان پور همچنین با اشاره به اقدامات معاضدتی در حوزه مشاوران خانواده گفت: ما در مجموعه مرکز خدمات معاضدتی را محور فعالیت قرار دادهایم و در حوزه وکالت و کارشناسی در سطح ملی خدمات معاضدتی ارائه میکنیم و در حوزه مشاوران خانواده نیز این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در مورد بهبود کیفیت رسیدگی و خروجی مثبت پروندههای خانواده گفت: ما معتقدیم ارجاع اکثر پروندههای ورودی به محاکم خانواده به مشاوران میتواند منجر به صلح و سازش در این پروندهها گردد و این میتواند یک پایش کاری و آزمایشی در خراسان رضوی باشد و در صورت موفقیت نتایج آن موجب تصمیم گیریهای موثر در دستگاه قضا گردد.
عبدلیان پور در ادامه گفت: ما در مجموعه مرکز بحث وکالت تخصصی را بجدیت دنبال میکنیم و یکی از اصلیترین اولویتهای برنامه ریزی شده در حوزه "وکالت تخصصی خانواده" بوده است. ازهمین حیث شرط حضور وکیل تخصصی خانواده در این پروندهها میتواند موجب ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی گردد و در این زمینه ما دستمان پر است میتوانیم نیاز وکالت تخصصی خانواده را تامین کنیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تاکید بر ترویج کارگاه پژوهشی و اقدامات فرهنگی در حوزه مشاوران خانواده گفت: لزوم طرحهای تشویقی برای مشاوران خانواده از برنامههای ماست تا این عزیزان انگیزه کافی داشته باشند و آن را به وکالت خانواده نیز تسری خواهیم داد.
