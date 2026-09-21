پسماندسوزی در عسگرآباد پیشوا مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب زارع، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و مهار یک مورد پسماندسوزی در منطقه عسگرآباد پیشوا خبر داد.

زارع در این خصوص اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا در جریان گشت و پایش مناطق مستعد پسماندسوزی، یک مورد پسماندسوزی را در منطقه عسگرآباد شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی کانون پسماندسوزی، عوامل آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و نسبت به اطفای حریق اقدام کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی پسماندسوزی گفت: سوزاندن پسماندها موجب انتشار ذرات آلاینده و خطرناک در هوا، ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی محیط زیست می‌شود.

زارع ادامه داد: پس از مهار حریق، موضوع برای شناسایی عامل یا عوامل این تخلف و پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: پایش مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه نقاط مستعد پسماندسوزی، با جدیت ادامه دارد و با موارد تخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا از شهروندان خواست در صورت مشاهده پسماندسوزی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.