هجرت حضرت معصومه (س) در امتداد ولایت معنا یافت

رقیه رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، با اشاره به جایگاه این بانوی بزرگوار در تاریخ تشیع اظهار کرد: حضرت معصومه(س) از بانوان برجسته خاندان اهل‌بیت(ع) است که نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و مذهبی ایران داشته و جایگاه ایشان تنها به انتساب خانوادگی به امامان معصوم(ع) محدود نمی‌شود.

وی افزود: معرفت دینی، پاکی، ولایت‌مداری و همراهی با مسیر امام رضا(ع) از ویژگی‌هایی است که شخصیت حضرت معصومه(س) را در میان بانوان خاندان اهل‌بیت(ع) ممتاز کرده است.

رمضانی با اشاره به روایات نقل‌شده درباره مقام معنوی حضرت معصومه(س) بیان کرد: در روایتی منسوب به امام صادق(ع)، از دفن بانویی از خاندان ایشان به نام فاطمه در قم سخن گفته شده و در روایتی نیز از امام جواد(ع) آمده است: «مَن زارَ قَبرَ عَمَّتی بِقُمٍّ فَلَهُ الجَنَّةُ»؛ هر کس قبر عمه‌ام را در قم زیارت کند، بهشت از آن اوست.

وی ادامه داد: زیارت‌نامه مأثور حضرت معصومه(س) نیز بیانگر جایگاه معنوی و شأن والای آن حضرت است و در آن بر مقام و منزلت ایشان تأکید شده است. همچنین لقب «معصومه» نشان‌دهنده جایگاه معنوی و طهارت ایشان است؛ البته در تحلیل علمی باید میان عصمت به معنای اصطلاحی در علم کلام و مقام والای معنوی آن حضرت تفکیک قائل شد.

ولایت‌مداری از محبت تا مسئولیت

مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری با بیان اینکه ولایت‌مداری صرفاً در محبت قلبی و اظهار زبانی خلاصه نمی‌شود، گفت: ارتباط با ولایت الهی، معرفت، اطاعت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای یاری حق را طلب می‌کند.

رمضانی افزود: انسان بصیر باید شرایط زمان خود و وظیفه‌ای را که در برابر ولی خدا دارد بشناسد و متناسب با توان و ظرفیت خود برای تحقق اهداف الهی تلاش کند.

وی حضرت معصومه(س) را نمونه‌ای از معرفت و همراهی با امام زمان خویش دانست و تصریح کرد: آن حضرت با شناخت جایگاه امام رضا(ع) و شرایط حساس دوران ایشان، از مدینه حرکت کرد تا به امام خود بپیوندد؛ بنابراین این حرکت را می‌توان علاوه بر ابعاد خانوادگی و عاطفی، در چارچوب پیوند عمیق ایشان با ولایت نیز بررسی کرد.

قم؛ کانون گسترش معارف اهل‌بیت(ع)

رمضانی با اشاره به هجرت امام رضا(ع) به خراسان در سال ۲۰۰ هجری قمری اظهار کرد: این سفر در شرایطی و تحت فشارهای سیاسی حکومت مأمون عباسی انجام شد، اما حضور امام رضا(ع) در خراسان و همچنین حضور علویان، سادات و امامزادگان در نقاط مختلف ایران، در روند گسترش محبت و معرفت اهل‌بیت(ع) در میان مردم تأثیرگذار بود.

وی ادامه داد: قم پیش از ورود حضرت معصومه(س) نیز از مراکز مهم شیعی و محل حضور خاندان اشعری بود، اما دفن آن حضرت در این شهر موجب تقویت جایگاه مذهبی و فرهنگی قم شد و حرم ایشان در طول تاریخ به یکی از کانون‌های مهم زیارت، تعلیم معارف دینی و شکل‌گیری جریان علمی شیعه تبدیل شد.

این مدرس حوزه درباره گزارش‌های تاریخی مربوط به سفر حضرت معصومه(س) نیز گفت: اصل سفر آن حضرت به ایران و ورود ایشان به قم در منابع تاریخی مرتبط با زندگی حضرت معصومه(س) گزارش شده است، اما درباره جزئیاتی مانند مسیر حرکت، تعداد همراهان، وقایع بین راه و علت بیماری یا رحلت ایشان، گزارش‌های متفاوتی وجود دارد و در بیان این موضوعات باید از قطعی دانستن نقل‌های اختلافی پرهیز کرد.

رمضانی در پایان با اشاره به پیام زندگی حضرت معصومه(س) برای جامعه امروز خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های آن حضرت، مسئولیت‌پذیری در مسیر حق و یاری آگاهانه جبهه حق است.

وی افزود: انتظار فرج نباید صرفاً به امید و آرزو محدود شود، بلکه جامعه منتظر باید برای تحقق عدالت، دفاع از کرامت انسان و مقابله با ظلم آمادگی داشته باشد.

مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری تأکید کرد: در دوران غیبت، پیوند با امام زمان(عج) در عمل به آموزه‌های دینی، شناخت وظیفه، حمایت از حقیقت و دوری از بی‌تفاوتی اجتماعی نمود پیدا می‌کند و جامعه منتظر زمانی می‌تواند این عنوان را محقق کند که عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی را از سطح شعار به عرصه اخلاق، رفتار و مسئولیت اجتماعی وارد کند.