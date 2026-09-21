مجموعه شعر «مهرواه» در نشست ادبی «ردپای باران» لنگرود رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه نشست ادبی «ردپای باران» لنگرود مجموعه شعر «مهرواه»، اثر سیده فریبا حسینی دیوشلی، شاعر لنگرودی، رونمایی شد.

فرامرز محمدی‌پور، مدیر نشست ادبی «ردپای باران»، در این مراسم با اشاره به رویکرد شاعران به قالب شعر سپید و این دیدگاه که برخی گمان می‌کنند سرودن شعر سپید فرایندی آسان است، اظهار کرد: شعر سپید، با وجود آنکه از وزن عروضی برخوردار نیست، یکی از قالب‌های دشوار شعر به شمار می‌رود؛ زیرا چیدمان کلمات، ایجاز، درنگ‌های تازه و توجه به موسیقی از جمله ابزارهایی هستند که اگر در شعر مورد توجه قرار نگیرند، اثر ماندگار نخواهد شد.

اسماعیل محمدپور، شاعر و پژوهشگر ادبی، از شعر سپید و مخاطب امروز با محوریت گسست گفتمانی و بحران انسجام معنایی، گفت و افزود:بازی با کلمات و حتی تکرار واژه‌ها نمی‌تواند به آیینگی شعر سپید کمک کند .

وی با ارائه شاهد مثال‌هایی از شعر شاعران معاصر، از جمله احمد شاملو و فروغ فرخزاد، ادامه داد: ماندگاری شعر سپید در این است که مخاطب هنگام خوانش آن، با بحران انسجام معنایی روبه‌رو نشود.

شاعرو پژوهشگر ادبی افزود: شاعرانی که امروز شعرهایشان همچنان نفس می‌کشد، بی‌تردید رسالت شاعری را با به‌کارگیری درست کلمات و رعایت شرط انسجام در پیش گرفته‌اند و به یقین، شاعرانی چون شاملو و فروغ در جریان پویای شعر سپید درخشیده‌اند.