خبرگزاری مهر - گروه جامعه: تابستان با همه روزهای گرم و خاطراتش به پایان رسید و بار دیگر صدای زنگ مدارس در سراسر کشور، آغاز فصل تازهای از علمآموزی، دوستی و ساختن آینده را نوید داد. امسال نیز پس از روزهایی که دانشآموزان را از کلاس و مدرسه دور کرده بود، درهای مدارس به روی دانشآموزان گشوده شد تا سال تحصیلی جدید به شکل حضوری آغاز شود؛ سالی که قرار است در آن کلاسهای درس بار دیگر به محل یادگیری، تجربه، گفتگو و شکلگیری رؤیاهای نسل آینده تبدیل شوند.
آغاز سال تحصیلی امسال اما تنها به بازگشت دانشآموزان به نیمکتهای مدرسه محدود نمیشود؛ در سراسر کشور میلیونها دانشآموز قدم به سالی تازه گذاشتهاند و خانوادهها، معلمان و مدیران مدارس نیز خود را برای یک سال آموزشی و تربیتی جدید آماده کردهاند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی وزارت آموزش و پرورش، تعداد کل دانشآموزان کشور در سال تحصیلی جدید به ۱۶ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۶۷ نفر رسیده است و در کنار این جمعیت دانشآموزی، یک میلیون و ۷۰ هزار و ۶۵۷ معلم نیز سال تحصیلی جدید را در مدارس کشور آغاز کردهاند. این آمار، ابعاد گسترده آغاز سال تحصیلی جدید را نشان میدهد؛ سالی که در آن میلیونها دانشآموز در پایهها و دورههای مختلف تحصیلی راهی مدارس شدهاند و بیش از یک میلیون معلم نیز مسئولیت آموزش و تربیت این جمعیت بزرگ دانشآموزی را بر عهده دارند.
یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموز پایه هفتم
سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در مراسم آغاز سال تحصیلی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت مدارس، از حضور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموز پایه هفتم در مدارس متوسطه اول سراسر کشور خبر داده است؛ دانشآموزانی که با عبور از دوره ابتدایی، وارد مرحلهای تازه از زندگی آموزشی خود میشوند. در پایتخت نیز آغاز سال تحصیلی با حضور گسترده دانشآموزان همراه شده است.
مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، از حضور حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار دانشآموز پایه اول در جشن شکوفهها و بیش از ۹۵ هزار دانشآموز پایه هفتم در مدارس شهر تهران خبر داده و گفته است که در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانشآموز در بیش از چهار هزار و ۵۷۳ مدرسه شهر تهران تحصیل میکنند؛ آماری که نشان میدهد بازگشایی مدارس، یکی از گستردهترین رویدادهای اجتماعی کشور در آغاز فصل پاییز است.
امسال مهر متفاوت است
به گفته، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، امسال سال و مهر متفاوتی است چراکه نخستین مهری است که رهبر شهیدمان و فرمانده شهیدمان را در میان خود نداریم و داغ جانکاه سیدالشهدای انقلاب، دانشآموزان و ۲۹۵ شهید بر دل خانوادهها و ملت ایران سنگینی میکند. در آستانه بازگشایی مدارس، نزدیک به ۱۵۰ برنامه را از مهر سال گذشته در دستور کار خود قرار دادیم و اکنون این برنامهها در حال رسیدن به مرحله نهایی است.
کاظمی یکی از مهمترین اقدامات را ثبتنام دانشآموزان عنوان کرد و گفت: ثبتنام دانشآموزان تقریباً به مراحل نهایی رسیده و بیش از ۹۵ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند. ثبتنام در پایههای اول دوره ابتدایی و متوسطه اول نیز به بیش از ۹۸ درصد رسیده است. حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع شده و در آستانه سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
کاظمی همچنین از تعیین تکلیف ساماندهی ۳۰ هزار معلم جدید خبر داد و گفت: ساماندهی ۳۰ هزار معلم جدیدی که به چرخه آموزش و پرورش ملحق شدهاند، تعیین تکلیف شده و تمام کلاسبندیها، صدور ابلاغها و سایر اقدامات لازم انجام شده است.
همچنین نقلوانتقال معلمان و دهها اقدام دیگری که برای رسیدن به این مرحله لازم بود نیز انجام شده است و امیدواریم در آغاز سال تحصیلی، شاهد مهر آرام، پرشور و بانشاطی در سراسر کشور باشیم.
کاظمی با اشاره به موضوع «زیست عفیفانه» اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز دشمن بهشدت، بهویژه در جامعه بانوان، مورد هدف قرار داده، زیست عفیفانه است. دختران عزیز باید توجه داشته باشند که آموزههای قرآنی و دینی، فرهنگ اصیل ایرانی و خانواده پایدار ایرانی در سایه زیست عفیفانه شکل گرفته است. دشمن تلاش میکند خانوادهها را متلاشی کند و بهویژه جامعه بانوان و دختران را هدف قرار داده است. لازم است همه ما در کنار خانوادهها، مراقبتهای لازم را از فرزندان خود داشته باشیم.
یاد دانشآموزان میناب در مدارس زنده میماند
یاد دانشآموزان میناب همیشه در مدارس زنده است در این میان، سال تحصیلی جدید برای دانشآموزان و معلمان تنها با برنامههای آموزشی و تربیتی آغاز نمیشود؛ برخی مدارس امسال نیز نخستین روزهای سال تحصیلی را با یاد کسانی آغاز میکنند که دیگر در میان همکلاسیها و همکارانشان حضور ندارند. در میناب، جای ۱۶۸ دانشآموز شهید این شهرستان در نخستین روزهای سال تحصیلی بیش از همیشه خالی است؛ دانشآموزانی که زمانی خودشان راهی مدرسه میشدند، کنار دوستانشان مینشستند، درس میخواندند و برای آیندهشان رؤیا داشتند، اما امروز خاطره و نامشان در میان دانشآموزان و معلمان زنده است.
پشت هر یک از این نامها، خانوادهای ایستاده است؛ مادرانی که آغاز مهر برایشان تنها یادآور باز شدن دوباره درهای مدرسه و شور و شوق فرزندان نیست، بلکه خاطره فرزندانی را زنده میکند که سالها پیش از آنکه فرصت تجربه سالهای بیشتر مدرسه و زندگی را پیدا کنند، از میان خانوادههایشان رفتند.
برای مادران این دانشآموزان، نخستین روز مهر میتواند همزمان با شادی بازگشت فرزندان دیگر به مدرسه، یادآور جای خالی فرزندی باشد که دیگر کیف مدرسهاش را به دوش نمیگیرد و پشت نیمکت نمینشیند. امسال نیز دانشآموزان و معلمان مدارس میناب در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند که یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید این شهرستان را با خود به کلاسهای درس میبرند؛ یاد دانشآموزانی که نامشان بخشی از حافظه مدارس و مردم این منطقه شده است. شاید مهر برای بسیاری از دانشآموزان با خرید دفتر و کتاب و دیدار دوباره دوستان آغاز شود، اما در برخی مدارس، نخستین درس سال جدید میتواند یادآوری این حقیقت باشد که شماری از همکلاسیهای دیروز، امروز تنها از قاب عکسها و خاطراتشان با دیگران همراه هستند.
میناب بخشی از تاریخ مدارس این سرزمین شد
به این ترتیب، آغاز سال تحصیلی جدید در کنار همه شور و نشاط بازگشایی مدارس، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد دانشآموزانی است که خود بخشی از تاریخ مدارس این سرزمین شدند؛ دانشآموزانی که جای خالیشان در نیمکتهای کلاس احساس میشود و نامشان در نخستین روز مهر، در کنار نام دانشآموزان جدید و قدیمی مدارس، یادآور ارزش علم، مدرسه، خانواده و فداکاری است. مهر امسال برای دانشآموزان میناب تنها آغاز دوباره درس و مدرسه نیست؛ روایتی است از نسلی که میآموزد در کنار ساختن آینده، گذشته را نیز فراموش نکند.
۱۶۸ دانشآموز شهید میناب اگرچه دیگر در صف صبحگاه و پشت نیمکتهای مدرسه حضور ندارند، اما نام و یادشان همچنان در کلاسهای درس زنده است؛ در خاطره مادرانی که جای فرزندانشان را خالی میبینند و در دل دانشآموزان و معلمانی که هر مهر، آغاز سال تحصیلی را با یاد آنان گرامی میدارند.
آغاز سال تحصیلی جدید شروع دوباره مسیر آموزش و تربیت در مدارس کشور است و مسیری که در کنار برنامههای آموزشی، با خاطره و یاد دانشآموزان و معلمانی گره خورده است که دیگر در کلاسهای درس حضور ندارند.
از نیمکتهای شلوغ مدارس تا جای خالی ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب، مهر امسال بار دیگر یادآوری کرد که مدرسه تنها محل آموختن درسهای کتاب نیست؛ بلکه بخشی از حافظه جمعی و روایت زندگی نسلی است که قرار است آینده کشور را بسازد. سال تحصیلی جدید در چنین فضایی آغاز شده است؛ با دانشآموزانی که امروز راهی کلاسهای درس شدهاند و نسلی که باید در کنار آموختن علم و مهارت، یاد و میراث نسلهای پیشین را نیز به آینده منتقل کند.
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