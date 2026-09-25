به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نمازجمعه این هفته شهرستان، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا باید از مرحله باور قلبی به رفتار و عمل انسان منتقل شود و کسی که تقوا را در وجود خود تقویت کند، آثار آن در اعمال و رفتار او نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به آموزههای امیرالمؤمنین(ع) درباره فرصت زندگی، افزود: دنیا محل ماندگاری انسان نیست، بلکه گذرگاهی برای برداشتن توشه و انجام اعمالی است که سرنوشت انسان را در زندگی ابدی رقم میزند؛ بنابراین باید فرصتها را برای کسب تقوا و عمل صالح غنیمت شمرد.
امامجمعه سنقروکلیایی در ادامه خطبه اول با تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم درباره انفاق، تصریح کرد: تقوای مالی یکی از زمینههای رسیدن انسان به مقام نیکان است و مؤمن باید بخشی از آنچه خداوند به او روزی کرده را در مسیر کمک به دیگران هزینه کند.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به آیه ۱۷۷ سوره مبارکه بقره، گفت: نیکی تنها در ادعا و نظریه خلاصه نمیشود، بلکه ایمان به خدا، آخرت، فرشتگان، کتابهای الهی و پیامبران باید در رفتار انسان ظهور پیدا کند و یکی از جلوههای آن، بخشش مال در مسیر کمک به خویشاوندان، یتیمان، نیازمندان و در راهماندگان است.
وی ادامه داد: عمل به زکات، وفاداری به عهد و شکیبایی در برابر سختیها و مشکلات نیز از ویژگیهای نیکان است و انسان باید برای تقویت این صفات در خود تمرین کند.
امامجمعه سنقروکلیایی با اشاره به الگوی مهاجران و انصار در صدر اسلام، اظهار کرد: مهاجران برای حفظ ایمان خود از خانه و اموالشان گذشتند و انصار نیز با وجود نیاز و تنگنای مالی، مهاجران را بر خود مقدم کردند؛ این رفتار نمونهای از ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خویشتن است.
حجتالاسلام رضایی در خطبه دوم نمازجمعه با توصیه مجدد به تقوای الهی، به موضوع سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: سخنرانی رئیسجمهور را بازتاب اراده ملت ایران و مواضع جمهوری اسلامی دانست و از مواضع مطرحشده در این سخنرانی قدردانی کرد.
وی افزود: به گفته وی، حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و طرح مواضع ایران در برابر افکار عمومی جهان، نشاندهنده پشتیبانی مردم از نظام و کشور است.
امامجمعه سنقروکلیایی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و حمایت از کشور، خاطرنشان کرد: به گفته وی، استمرار حضور مردم در صحنه و انسجام آنان موجب شده است دشمنان نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند و این حضور، پشتوانهای برای مسئولان و رزمندگان محسوب میشود.
حجتالاسلام رضایی همچنین با اشاره به تجربه دفاع مقدس و تحولات اخیر، گفت: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات مختلف ایستادگی کرده و فرهنگ مقاومت و ایثار در جامعه ریشهای عمیق دارد.
وی با اشاره به نقش شهدا در شکلگیری اقتدار کشور، اظهار کرد: شهادت پایان راه نیست، بلکه به گفته وی، میتواند زمینهساز گشایش و استمرار مسیر مقاومت باشد و خون شهدا در تقویت روحیه ایستادگی ملت اثرگذار است.
امامجمعه سنقروکلیایی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: دانشآموزان و دانشجویان باید در کنار کسب علم، به تقوا و اخلاق نیز توجه داشته باشند و دانش همراه با اخلاق میتواند جامعه را در برابر تهدیدات و آسیبها توانمند کند.
حجتالاسلام رضایی خطاب به معلمان و خانوادهها تأکید کرد: تربیت نسل آینده تنها با آموزش علمی محقق نمیشود و باید در کنار درس، مفاهیمی همچون اخلاق، تقوا، ایثار، حجاب و فرهنگ دفاع مقدس نیز به نوجوانان و جوانان منتقل شود.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ادامه داد: نسل امروز باید بداند امنیت و استقلال کنونی کشور نتیجه فداکاری رزمندگان و ایثارگرانی است که در دوران دفاع مقدس سختیهای فراوانی را تحمل کردند و این واقعیت باید برای نسلهای آینده روایت شود.
امامجمعه سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: انتقال فرهنگ دفاع مقدس نباید صرفاً در قالب نصیحت و تکرار مطالب باشد، بلکه بیان خاطرات شهدا، شرح فداکاری ایثارگران و بازگویی سختیهایی که رزمندگان تحمل کردند، میتواند در تربیت نسل جدید اثرگذار باشد.
حجتالاسلام رضایی با تأکید بر ضرورت توجه به نقش مردم در حفظ انسجام کشور، گفت: به گفته وی، جامعه ایران طی سالهای گذشته مسیر دشواری را پشت سر گذاشته و استمرار این مسیر با تقویت ایمان، اخلاق، ایثار، روحیه انقلابی و پیروی از رهبری امکانپذیر است.
وی در پایان برای رزمندگان اسلام و جریان مقاومت در نقاط مختلف جهان آرزوی پیروزی کرد و بر ضرورت تقویت ایمان، اخلاق و روحیه ایستادگی در جامعه تأکید کرد.
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