ایمان به وعده الهی رمز ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری در خطبههای نماز جمعه سوم مهرماه در مصلی چناران اظهار کرد: پیمانشکنی و تجاوز دشمن و شهادت رهبر شهید ایران از جمله واقعیتهایی است که نشان میدهد ملت ایران آغازگر جنگ نبوده و در چنین شرایطی وظیفه ما دفاع از کشور، آرمانها و ارزشهای ملی و اسلامی است.
امام جمعه چناران یکی از مهمترین راهبردهای جبهه حق را باور قلبی به خداوند دانست و تصریح کرد: نباید همه امور را صرفاً با محاسبات مادی و دنیوی سنجید، تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از نمونههایی است که تحقق وعده الهی را به نمایش گذاشته و ملتهایی همچون مردم یمن نیز با اتکا به ایمان و باور دینی، توانستهاند در برابر دشمنان خود ایستادگی کنند.
وی با بیان اینکه جنگ تدافعی ملت ایران عرصه دفاع از آرمانها و ارزشها بود، عنوان کرد: دفاع مقدس ملت ایران به الگویی برای ملتهای آزادیخواه تبدیل شد و ثمرات آن را میتوان در عزت و اقتدار امروز کشور مشاهده کرد از جمله در توانمندیهای موشکی و نظامی که جلوهای از ظرفیت و شجاعت ایرانیان را به نمایش گذاشته است.
بختیاری با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران، گفت: یکی از نشانههای پیروزی آن است که دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند، حفظ تمامیت ارضی، صیانت از هویت ملی، دستیابی به پیروزیهای سیاسی و تقویت ایمان، تقوا و انسجام ملی از جمله دستاوردهایی است که ملت ایران در میدانهای مختلف به نمایش گذاشته است.
امام جمعه چناران از مواضع رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران در نطق سازمان ملل متحد قدردانی کرد و گفت: از طرف ملت ایران و مردم چناران، از مواضع و سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل قدردانی میکنیم این مواضع پاسخ روشنی به یاوهگوییهای دشمنان بود و نمایش تصاویر رهبر شهید ایران، کودکان شهید میناب و لامرد و دیگر شهدا، بازتابی از مظلومیت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان نشان داد.
وی با اشاره به تأکید بر سیاستهای دفاعی و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تبیین حقوق و مواضع جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر توان بالای نیروهای مسلح و ایستادگی چندماهه مردم در خیابانها و میدانهای کشور، موجب شد دشمنان با واقعیت انسجام و مقاومت ملت ایران مواجه شوند.
بختیاری خطاب به مردم افزود: همین رویه هوشمندانه و هوشیارانه را ادامه دهید و با حفظ وحدت و انسجام، راه شهدا را دنبال کنید چرا که ملت ایران خون شهدا را فراموش نخواهد کرد و تا تحقق اهداف و آرمانهای خود، میدان را ترک نمیکند.
امام جمعه چناران، مسئولیت نسل امروز را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نسل امروز باید خود را به علم، ایمان، تقوا، دانایی و هویت ملی مجهز کند و در مسیر صیانت از کشور و دستاوردهای نظام اسلامی گام بردارد.
وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب و شهدا را در میدانهای مختلف شاهد هستیم و حضور آگاهانه مردم میتواند توطئهها و فتنههای دشمنان را خنثی کند.
نظر شما