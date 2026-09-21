به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی استان قزوین که با هدف بررسی تمهیدات بازگشایی دانشگاهها و مدارس در دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: قزوین استانی دانشگاهمحور است و باید بستری فراهم شود که دانشگاهها از محیط صرفاً آموزشی به کانونهای کنشگری مسئولانه و مشارکت در اداره کشور تبدیل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی در شرایط فعلی کشور افزود: محیطهای دانشجویی کانون مطالبهگری نخبگان هستند و وظیفه کمیسیون دانشجویی، مدیریت پیشدستانه مسائل است؛ بهگونهای که با حل مشکلات رفاهی و صنفی دانشجویان در درون دانشگاه، از تبدیل دغدغههای بهحق آنان به بحران جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، تقویت نشاط اجتماعی را از رویکردهای کمیسیون دانشجویی عنوان کرد و گفت: فضای دانشگاهها نباید امنیتی باشد، بلکه باید بستری برای گفتوگوی سازنده فراهم شود.
احمدپور ایجاد تریبونهای آزاد برای بیان مطالبات دانشجویان را فرصتی برای افزایش مشارکت آنان دانست و بر ضرورت همکاری معاونتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برای ایجاد فضای بانشاط تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه، بر ضرورت تبیین مسائل کلان برای دانشجویان تأکید کرد و گفت: آگاهیبخشی و تبیین درست مسائل میتواند در برابر القائات و روایتهای نادرست اثرگذار باشد.
معاون استاندار قزوین خاطرنشان کرد: با رفتار شایسته با قشر فرهیخته دانشجویان و تقویت پیوند میان مسئولان و دانشجویان، دانشگاههای استان میتوانند در آستانه سال تحصیلی جدید نقش مؤثری در ثبات و پیشرفت استان ایفا کنند.
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