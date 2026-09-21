به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس‌ احسان، در نشست بررسی برنامه‌های سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران که با حضور مدیرعامل و معاونان این سازمان برگزار شد ، با طرح ضرورت استخراج مؤلفه‌های قابل تعمیم از تجربه مراکز جامعه‌پذیری ، خواستار روشن‌شدن منطق مداخله و سازوکار اثربخشی این الگو شد.

به گفته وی، برای تبدیل یک تجربه اجرایی به رویکردی پایدار در خدمات اجتماعی شهر، باید مشخص شود کدام بخش از تجربه مراکز قابلیت قاعده‌گذاری ، پشتیبانی سازمانی و توسعه را دارد.

عضو شورای شهر تهران همچنین بر تعریف دقیق جامعه‌پذیری تأکید کرد و گفت: جامعه پذیری باید بتواند نسبت میان بازگشت فرد به تعامل اجتماعی ، ارتقای توان زیست جمعی ، تثبیت ارتباط با شبکه‌های طبیعی حمایت و کاهش بازگشت به چرخه آسیب را روشن کند. چنین تعریفی ، مبنای تعیین خدمات و شاخص‌های ارزیابی مراکز خواهد بود.

شمس احسان در بررسی ضرورت تعیین جایگاه این مراکز در مأموریت‌های سازمان ، تقسیم مسئولیت میان واحدها و تنظیم ارتباط آنها با سایر خدمات حمایتی و بازتوانی بر این نکته تأکید کرد که استانداردهای مشترک باید کیفیت و پاسخ‌گویی را تضمین کنند و همزمان ، امکان انطباق خدمات با شرایط محلی و نیازهای متفاوت مددجویان حفظ شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورا با اشاره به پیش‌بینی ساز و کاری برای دریافت بازخورد از مراکز و اصلاح مستمر الگوی مداخله ، در این چارچوب ، استمرار یا توسعه خدمات باید به شواهد معتبر درباره نتایج مداخله متکی باشد.

وی همچنین دسترسی مددجویان به فرصت‌های واقعی مشارکت، ظرفیت‌های محله‌ای و شبکه‌های حمایتی را از پیش‌شرط‌های جامعه‌ محله‌ای و شبکه‌های حمایتی را از پیش‌شرط‌های جامعه‌ فرد پس از دریافت خدمت و کیفیت ارتباط او با محیط اجتماعی عنوان کرد.