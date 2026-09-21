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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

اثربخشی مراکز جامعه‌پذیری باید در زندگی مددجویان سنجیده شود

اثربخشی مراکز جامعه‌پذیری باید در زندگی مددجویان سنجیده شود

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، با تاکید بر ضرورت تدوین الگویی روشن برای جامعه‌پذیری ، تقویت پایدار پیوند مددجویان با محیط اجتماعی را مبنای ارزیابی عملکرد این مراکز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس‌ احسان، در نشست بررسی برنامه‌های سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران که با حضور مدیرعامل و معاونان این سازمان برگزار شد ، با طرح ضرورت استخراج مؤلفه‌های قابل تعمیم از تجربه مراکز جامعه‌پذیری ، خواستار روشن‌شدن منطق مداخله و سازوکار اثربخشی این الگو شد.

به گفته وی، برای تبدیل یک تجربه اجرایی به رویکردی پایدار در خدمات اجتماعی شهر، باید مشخص شود کدام بخش از تجربه مراکز قابلیت قاعده‌گذاری ، پشتیبانی سازمانی و توسعه را دارد.

عضو شورای شهر تهران همچنین بر تعریف دقیق جامعه‌پذیری تأکید کرد و گفت: جامعه پذیری باید بتواند نسبت میان بازگشت فرد به تعامل اجتماعی ، ارتقای توان زیست جمعی ، تثبیت ارتباط با شبکه‌های طبیعی حمایت و کاهش بازگشت به چرخه آسیب را روشن کند. چنین تعریفی ، مبنای تعیین خدمات و شاخص‌های ارزیابی مراکز خواهد بود.

شمس احسان در بررسی ضرورت تعیین جایگاه این مراکز در مأموریت‌های سازمان ، تقسیم مسئولیت میان واحدها و تنظیم ارتباط آنها با سایر خدمات حمایتی و بازتوانی بر این نکته تأکید کرد که استانداردهای مشترک باید کیفیت و پاسخ‌گویی را تضمین کنند و همزمان ، امکان انطباق خدمات با شرایط محلی و نیازهای متفاوت مددجویان حفظ شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورا با اشاره به پیش‌بینی ساز و کاری برای دریافت بازخورد از مراکز و اصلاح مستمر الگوی مداخله ، در این چارچوب ، استمرار یا توسعه خدمات باید به شواهد معتبر درباره نتایج مداخله متکی باشد.

وی همچنین دسترسی مددجویان به فرصت‌های واقعی مشارکت، ظرفیت‌های محله‌ای و شبکه‌های حمایتی را از پیش‌شرط‌های جامعه‌ محله‌ای و شبکه‌های حمایتی را از پیش‌شرط‌های جامعه‌ فرد پس از دریافت خدمت و کیفیت ارتباط او با محیط اجتماعی عنوان کرد.

کد مطلب 6954010
محدثه رمضانعلی

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