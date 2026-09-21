به گزارش خبرگزاری مهر، کریم الله محبوبی اُناری، با تشریح نتایج پویش هر مسجد یا هر هیئت، آزادی یک زندانی اظهار کرد: این پویش از سال ۱۳۹۷ با انعقاد تفاهمنامه میان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و مشارکت جامعه حسینیان دارالارشاد اردبیل در ماههای محرم و صفر آغاز شد و دستاوردهای چشمگیری در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی داشته است.
وی با اشاره به آمار آزادشدگان افزود: در سایه همت بلند مردم حسینی و خیرین نیکاندیش اردبیل، تاکنون ۴۸۹ زندانی جرایم غیرعمد با تأمین مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از این محل آزاد شدهاند که این امر نشاندهنده مشارکت گسترده مردم در این اقدام خیرخواهانه است.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل با اشاره به بازخورد مثبت این پویش در جامعه تصریح کرد: نقش مردم اردبیل بهعنوان شهروندان دیار دارالارشاد در این اقدام خیرخواهانه بسیار برجسته بوده و استقبال گسترده از این طرح، نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگ عاشورایی با فعالیتهای عامالمنفعه است.
محبوبی در پایان یادآور شد: این حرکت خیرخواهانه که باهدف ترویج سبک زندگی حسینی آغاز شده، نهتنها منجر به آزادی زندانیان آبرومند و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده شده، بلکه موجب ترویج فرهنگ بخشش و نوعدوستی در سطح استان گردیده و همچنان بهعنوان نمادی از همدلی مردم اردبیل استمرار خواهد داشت.
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