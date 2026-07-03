تشییع رهبر شهید، نمایش انسجام ملی و تجدید بیعت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لاهرود که در جوار حرم مطهر امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، ضمن دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: بیانیه فوق‌العاده مهم و راهبردی ۶۸ عضو مجلس خبرگان رهبری، تثبیت اقتدار رهبری است. در این بیانیه بر خطوط قرمز رهبری، مهدورالدم بودن قاتلان امام شهید، حفظ حقوق هسته‌ای، تثبیت مدیریت تنگه هرمز و لزوم پاسخ سریع نیروهای نظامی به نقض آتش بس و تداوم حضور مردم در خیابان مورد تاکید قرار گرفته است

وی افزود: دشمنان می خواهند این حضور مردم را کم رنگ کنند، مثل عزاداری ماه محرم که می گویند عزاداری‌ها را خیابانی نکنید و بنشینید در مسجد و منزل و حسینیه عزاداری بکنید و هدف آنها این است تا این عزاداری فراموش شود و اوج مصیبت معلوم نشود

امام جمعه لاهرود ادامه داد: حضور مردم در خیابان نباید کم رنگ شود تا هر زمانی که رهبری مصلحت بدانند ما در خیابان حضور داریم تا به دنیا اعلام کنیم که امام ما را با زبان روزه و تشنه شهید کردند و خونخواه ایشان هستیم و تا انتقام سخت نگیریم آرام نمی شویم.

حجت‌الاسلام صفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست‌های اعلامی مقام عظمای ولایت در ۵ بیانیه تا به امروز این است که همه باید به دفاع موثر، پشیمان کننده و رها نکردن متجاوز، مدیریت کامل تنگه هرمز، پاسداری از سرمایه ملی هسته‌ای و موشکی، گرفتن غرامت خسارت‌های جنگ و خون‌بهای شهیدان و دیه جانبازان، یکپارچگی جبهه مقاومت، خروج آمریکا از منطقه، تخلص از فتنه صهیونی و استمرار حضور و نقش‌آفرینی موثر مردم ملزم باشیم.

وی با بازخوانی پیام مهم مقام عظمای ولایت به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران در اثر جنایات مجرمان بین المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی که از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هریک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور، از کودک کشی ها تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی و کشاورزی و صنعتی تا شهادت گوهر بی همتای دوران و امام و رهبر شهیدان، هر کدام پرونده‌ای از هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل می دهد که در محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی باید با جدیت دنبال شود و باید آنان را به سزای اعمال مجرمانه شان برساند.

مراسم تشییع رهبر شهید نمایش وحدت، انسجام، اراده ملی

امام جمعه لاهرود بخش دیگری از خطبه ها را به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص داد و اظهار کرد: مراسم تشییع و تدفین امام و رهبر شهیدمان تنها یک آئین سوگواری نیست، بلکه نمایش وحدت، انسجام، اراده ملی و تجدید بیعت ملت با آرمانهای انقلاب و ولایت خواهد بود

حجت‌الاسلام صفری با اشاره به حضور کاروان هایی از شهرستان‌ها برای حضور در مراسم تشییع گفت: مردم بخش ما نیز با اتوبوس ها و سواری های شخصی آماده شده و برای حضور در مراسم تشییع حرکت می کنند که از همه عزیزان التماس دعا داریم

وی با اشاره به سالروز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۶۷ و روز افشای حقوق بشر آمریکایی گفت: حقوق بشر آمریکایی را نباید فقط در قتل، جنایت، ظلم، خونریزی، غصب، ترور شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران وفادارش و شهادت هزاران نفر در جنگ تحمیلی اول و دوم و سوم و رهبر عظیم الشان دانست؛ بلکه این است حقوق بشر آمریکایی که در آن، دفاع از تروریست‌ها، حمایت از رژیم‌ کودک‌کش و تلاش برای به زانو درآوردن ملت‌های آزاده، جایگزین عدالت و آزادی واقعی شده است. این است حقوق بشر آمریکایی که جز ریاکاری، تزویر و تلاش برای سلطه بر ملت‌های مستضعف، معنای دیگری ندارد.

امام جمعه لاهرود با گرامیداشت روز قلم، آن را امانتی الهی توصیف کرد و گفت: صاحبان قلم وظیفه دارند با صداقت و مسئولیت پذیری در مسیر هدایت، آگاهی بخشی و اصلاح جامعه حرکت کنند و از عنایات همه اصحاب رسانه و قلم که اخبار نماز جمعه بخش ما را منعکس می کنند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

حجت‌الاسلام صفری با اشاره به مشکلات مردم منطقه افزود: ریاست اداره برق لاهرود را چرا معین نمی کنند؟ ضعف ترانس و قطعی برق داریم و کسی هم نیست مردم حرفش را بزند

وی همچنین خواستار نظارت و مدیریت نانوایی ها و قیمت همه مغازه ها شد و گفت: فرصت طلبان از این گرانی استفاده می کنند و از تعزیرات خبری نیست.