به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «پیچینگ تولیدات بزرگسال ۱۴۰۵» با حضور فرهاد توحیدی، رسول صدرعاملی، بهروز افخمی، سیدمحمود رضوی، هادی مقدمدوست، مرتضی رزاقکریمی و مریم جلالی بهعنوان اعضای هیئت داوری برگزار شد و اضلاع تألیف ۳۷ پروژه سینمایی شامل تهیهکننده، کارگردان و نویسنده هر اثر، به معرفی و دفاع از طرحهای خود در مقابل هیئت داوران پرداختند.
این ۳۷ پروژه پس از طی مراحل کارشناسی، واجد حداقل امتیاز بودند و از میان بیش از ۸۰۰ طرحی انتخاب شدند که در فرآیند ثبتنام به بنیاد سینمایی فارابی ارائه شده بودند. آثار ثبتنام شده طی فراخوانهای بنیاد، در مرحله نخست، بدون نام ارائه دهنده، توسط کارشناسان بنیاد و کارشناسان تخصصی صنف فیلمنامه، بهصورت دقیق بررسی شده و آثاری که موفق به کسب حداقل امتیاز لازم براساس شاخصهای کلیدی شده بودند، به جلسات پیچینگ راه یافتند.
ترکیب ارائهدهندگان طیف متنوعی از سینماگران را در بر میگرفت که شامل چهرههای شناختهشده و باسابقه سینمای ایران در کنار فیلمسازان جوانی بودند که در آستانه ساخت فیلم اول یا دوم خود قرار دارند. همچنین طیف وسیعی از گونهها و مضامین در این پیچینگ حضور داشتند که از آن جمله میتوان به آثاری با فضای اجتماعی، دفاع مقدس (با محوریت جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان)، ژانر ترسناک، فانتزی، پلیسی، جاسوسی، درام روانشناسی معمایی و … اشاره کرد.
در جریان برگزاری جلسات سهروزه پیچینگ فارابی، ارائهدهندگان هر پروژه در زمان تعیینشده، جهان داستانی اثر، خط قصه، معرفی و مسیر تحول شخصیتها، مسیر روایت قصه و مختصات کلی تولید را برای داوران ترسیم کردند. پس از هر ارائه نیز اعضای هیئت داوری، پرسشها و ابهامات خود را درباره داستان، جزئیات فیلمنامه، مخاطب اثر، شیوه اجرا، اقتضائات تولید و دیگر ابعاد پروژه مطرح کردند و صاحبان طرح به این پرسشها پاسخ دادند.
پس از جمعبندی آرای داوران، منتخبین میبایست فیلمنامه نهایی اصلاح شده، برنامه اجرایی تولید، برآورد هزینه پروژه و لیست عوامل کلیدی خود را جهت بررسیهای دقیق و نهایی به بنیاد ارائه کنند تا امکان مشارکت در تولید هر اثر، متناسب با مختصات پروژه و ظرفیتهای مالی بنیاد سینمایی فارابی در سال جاری، مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
استفاده از پیچینگ بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی انتخاب پروژه برای مشارکت بنیاد سینمایی فارابی، از سال ۱۴۰۴ و در دوره مدیریت جدید بنیاد بهصورت جدی دنبال شده است، این رویکرد در امتداد سیاست بنیاد برای افزایش شفافیت در فرآیند انتخاب آثار، مستندسازی مراحل تصمیمگیری و کاهش ریسک سرمایهگذاری و … دنبال میشود.
این پیچینگ، پنجمین رویداد از مجموعه پیچینگهای بنیاد سینمایی فارابی است. در عین حال لازم به تاکید است که در طراحی دوره جدید، تجربه دورههای پیشین و نظرات و بازخوردهای سینماگران نیز بررسی و فرایند اجرایی پیچینگ براساس بازخوردهای اخذ شده، مورد بازبینی قرار گرفته و بخشی از سازوکار اجرایی و شیوه برگزاری اصلاح شد، مسیری که بنیاد سینمایی فارابی تلاش دارد که با دریافت بازخورد اهالی سینما آن را به یکی از رویههای اصلی بررسی پروژههای متقاضی مشارکت در تولید تبدیل کند.
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