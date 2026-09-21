به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس اعلام کرد که ادامه کشتار روزانه زنان و کودکان در نوار غزه از سوی ارتش اشغالگر ، همانند آنچه امروز رخ داد، به معنای تشدید جنگ نسل‌کشی است؛ جنگی که با وجود امضای توافق آتش‌بس در شرم‌الشیخ حدود یک سال پیش، متوقف نشده است.

وی افزود: سکوت شورای صلح و نهادهای وابسته به آن و ناتوانی این شورا از اشاره صریح به طرفی که برای تخریب توافق آتش‌بس تلاش می‌کند، یعنی ارتش اشغالگر، امری مردود است و نباید ادامه یابد.

حازم قاسم گفت: تلاش شورای صلح، به ریاست «نیکولای ملادینوف» و میانجی آمریکایی برای یافتن توجیهاتی برای جنایت‌های ارتش اشغالگر و در نظر گرفتن انتخابات آینده این رژیم هنگام برخورد با نقض‌ مکرر توافق از سوی این رژیم، به فراهم کردن پوششی برای ادامه این جنایت‌ها و تضعیف توافق آتش‌بس منجر خواهد شد.

سخنگوی حماس از کشورهای عربی و اسلامی مشارکت‌کننده در آنچه شورای صلح خوانده می‌شود، خواست در قبال جنایت‌ها و تعرضات ارتش اشغالگر که در سایه ناتوانی شورا در توقف آن ها ادامه دارد، موضعی روشن و عملی اتخاذ کنند؛ به‌ویژه آنکه طرف فلسطینی به‌طور آشکار به توافق آتش‌بس پایبند بوده است.