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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

حماس: تداوم کشتار روزانه در غزه، تشدید جنگ نسل‌کشی است

حماس: تداوم کشتار روزانه در غزه، تشدید جنگ نسل‌کشی است

سخنگوی حماس اعلام کرد: ادامه کشتار روزانه زنان و کودکان در نوار غزه از سوی ارتش اشغالگر، همانند آنچه امروز رخ داد، به معنای تشدید جنگ نسل‌کشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس اعلام کرد که ادامه کشتار روزانه زنان و کودکان در نوار غزه از سوی ارتش اشغالگر ، همانند آنچه امروز رخ داد، به معنای تشدید جنگ نسل‌کشی است؛ جنگی که با وجود امضای توافق آتش‌بس در شرم‌الشیخ حدود یک سال پیش، متوقف نشده است.

وی افزود: سکوت شورای صلح و نهادهای وابسته به آن و ناتوانی این شورا از اشاره صریح به طرفی که برای تخریب توافق آتش‌بس تلاش می‌کند، یعنی ارتش اشغالگر، امری مردود است و نباید ادامه یابد.

حازم قاسم گفت: تلاش شورای صلح، به ریاست «نیکولای ملادینوف» و میانجی آمریکایی برای یافتن توجیهاتی برای جنایت‌های ارتش اشغالگر و در نظر گرفتن انتخابات آینده این رژیم هنگام برخورد با نقض‌ مکرر توافق از سوی این رژیم، به فراهم کردن پوششی برای ادامه این جنایت‌ها و تضعیف توافق آتش‌بس منجر خواهد شد.

سخنگوی حماس از کشورهای عربی و اسلامی مشارکت‌کننده در آنچه شورای صلح خوانده می‌شود، خواست در قبال جنایت‌ها و تعرضات ارتش اشغالگر که در سایه ناتوانی شورا در توقف آن ها ادامه دارد، موضعی روشن و عملی اتخاذ کنند؛ به‌ویژه آنکه طرف فلسطینی به‌طور آشکار به توافق آتش‌بس پایبند بوده است.

کد مطلب 6954289

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