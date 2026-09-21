به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی در محورهای اصلی و فرعی مختلف استان جریان دارد و با تخصیص بهموقع اعتبارات، پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۲۵ کیلومتر به طول راههای اصلی و فرعی کردستان افزوده شود.
وی با اشاره به برنامههای راهسازی استان در سال جاری افزود: ۱۴.۵ کیلومتر بزرگراه در محورهای مختلف از جمله سقز-بانه، بیجار-دیواندره، گردنه صلوات، بانه-بوئین، قروه-سریشآباد و ورودی مریوان در قالب تقاطع غیرهمسطح سهراهی مریوان چهارخطه خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: تاکنون حدود هفت کیلومتر از این مسیرها چهارخطه شده و بخشهایی از آن نیز تا یک ماه آینده زیر بار ترافیکی قرار میگیرد.
قادری همچنین از اجرای ۱۰ کیلومتر راه اصلی در محورهای مختلف استان خبر داد و گفت: این طرحها شامل ۳.۵ کیلومتر تقاطع روستایی، ۲ کیلومتر در محور کامیاران-مریوان، سه کیلومتر در محور قروه-سنقر و ۱.۵ کیلومتر در مسیر اورامان است که بخش مربوط به اورامان به بهرهبرداری رسیده است.
پیشرفت پروژههای سقز-مریوان و سقز-بانه
وی درباره محور سقز-مریوان نیز بیان کرد: پنج کیلومتر از مسیر چهارخطه پلیسراه سقز تا سهراهی مریوان به بهرهبرداری رسیده و ساماندهی واریانت فرودگاه نیز با توجه به حجم بالای تردد خودروها و ماشینآلات سنگین در حال اجراست.
قادری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل واریانت فرودگاه را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ متر از این مسیر اصلاح عمیق و آسفالت شده و عملیات باقیمانده نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان درباره محور سقز-بانه نیز گفت: این مسیر حدود ۵۶ کیلومتر طول دارد و عملیات چهارخطه کردن آن در قالب شش قطعه تعریف شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته از قطعه نخست تنها ۳.۵ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و در قطعه دوم نیز از ۱۰ کیلومتر تعهد، ۲.۶ کیلومتر آسفالت شده است، اما برنامهریزی شده تا پایان مهر امسال ۶ کیلومتر دیگر از ادامه قطعه دوم به بهرهبرداری برسد.
حذف گردنه حادثهخیز قرج دایان
قادری با اشاره به اهمیت محور سهراهی بانه-بوئین اظهار کرد: به دلیل تردد قابل توجه خودروهای سبک و سنگین، فعالیت واحدهای خدماتی و قرار گرفتن این مسیر در محور بانه به مرز سیرانبند، توسعه و ایمنسازی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی حذف گردنه حادثهخیز قرج دایان در محور بانه-سوته را از برنامههای راهسازی استان عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامههای پیشبینیشده، این گردنه تا پایان سال آینده از مسیر حذف میشود و زمینه ارتقای ایمنی تردد در این محور فراهم خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: چهارخطه کردن محور بانه-سوته نیز در دستور کار قرار دارد و با وجود برخی معارضان دولتی و غیردولتی، عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و پیمانکار تاکنون پنج کیلومتر از مسیر را طبق تعهد خود آسفالت کرده است.
اجرای عملیات راهسازی برای پروژههای سال آینده
قادری خاطرنشان کرد: معاونت مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی علاوه بر تعهدات امسال، عملیات ابنیه و خاکی حدود ۱۵ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان را نیز از هماکنون اجرا کرده است تا در پروژههای سال آینده عمده عملیات باقیمانده به آسفالت محدود شود.
وی در پایان با اشاره به ارزش روز راههای استان گفت: کردستان یکهزار و ۸۶۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که ارزش روز راههای چهارخطه استان حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و ارزش روز سایر راهها نیز حدود ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
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