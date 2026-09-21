مهیائی: توسعه صنعتی نباید به قیمت نادیده گرفتن سلامت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی عصر دوشنبه در نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان گلستان اظهار کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی زمانی میتواند پایدار باشد که در کنار ایجاد اشتغال و رونق تولید، الزامات محیط زیستی نیز رعایت شود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون هوای پاک افزود: هوای پاک از حقوق اساسی شهروندان است و دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی باید در زمینه کنترل و کاهش آلایندگیها مسئولانه عمل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: تصمیمگیری درباره استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی باید بر مبنای بررسیهای دقیق کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی انجام شود و در این فرآیند، موضوعات تولید، اشتغال و حفاظت از محیط زیست به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
مهیائی با اشاره به نقش کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در بررسی پروندههای مرتبط با فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی اظهار کرد: رعایت استانداردهای زیستمحیطی باید یکی از الزامات اصلی در مسیر توسعه صنعتی استان باشد و نمیتوان ملاحظات زیستمحیطی را از فرآیند تصمیمگیری درباره استقرار واحدها جدا کرد.
در این نشست، پرونده ۷ واحد صنعتی متقاضی استقرار در استان گلستان در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که پس از بررسی اعضا، با استقرار ۳ واحد صنعتی موافقت و با ۴ پرونده مخالفت شد.
نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان گلستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نظر شما