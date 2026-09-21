به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بیمه معلم، طرح «مهر معلم» از ۲۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اجرا میشود و فرهنگیان و مشمولان این طرح میتوانند در این بازه زمانی از شرایط ویژه و تخفیفهای در نظر گرفتهشده در رشتههای مختلف بیمهای بهرهمند شوند.
بر اساس این طرح، ۷۰ درصد تخفیف در بیمه بدنه خودرو، ۷۰ درصد تخفیف در بیمه حوادث انفرادی و ۵۰ درصد تخفیف در بیمه آتشسوزی منازل مسکونی به مشمولان ارائه میشود.
طرح «مهر معلم» با هدف توسعه خدمات بیمهای ویژه فرهنگیان، افزایش دسترسی این قشر به پوششهای موردنیاز و ارائه خدمات با شرایط ویژه طراحی شده است؛ خدمتی که تلاش دارد بخشی از نیازهای بیمهای فرهنگیان و خانوادههای آنان را در قالب یک طرح اختصاصی پاسخ دهد.
در این طرح، اعضای خانواده بزرگ آموزشوپرورش نیز میتوانند از مزایای در نظر گرفتهشده بهرهمند شوند.
متقاضیان برای اطلاع از شرایط و ضوابط طرح، مدارک موردنیاز، افراد مشمول و نحوه اعمال تخفیفها میتوانند به شعب و نمایندگیهای شرکت بیمه معلم در سراسر کشور مراجعه کنند.
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