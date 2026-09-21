آغاز بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت؛ رویدادی که جنگ تعطیلش نکرد!

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» عصر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و هنرمندان در تالار اصلی مجموعه فرهنگی برج آزادی تهران آغاز به کار کرد.
آئین افتتاحیه بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با حضور سعید خطیبزاده معاون وزیر امور خارجه، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد کاظم تبار دبیر جشنواره، کوروش زارعی، هوشنگ توکلی، انوش معظمی، حسین مسافراستانه، شیوا خسرومهر، خیام وقار کاشانی و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان برگزار شد.
مراسم با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و ادای احترام حاضران به شهدا آغاز شد.
۲۰ اثر از فردا به صحنه میرود
در ادامه محمد کاظم تبار دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت گفت: بیستمین جشنواره از حیث برگزاری در جنگ، متفاوتترین رویداد است. آغاز فراخوان ما با جنگ دوم همراه شد و برگزاری با جنگ سوم همراه بود اما ما سنگر تئاتر را حفظ کردیم. حاصلش چند کتاب و تولید روایتهای دراماتیک و ۲۰ اثر است که از فردا روی صحنه میرود.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما این بود که همه رویدادها را پوشش دهیم و لطف خدا باعث شد تا الان بگوییم ۷۰ درصد کارهای تولید شده برای جنگ دوم و سوم است و هشت متن کتاب هم مرتبط با جنگ رمضان است که به همت نویسندگان عزیز تولید شده است. یاد شهید هادی استاد و شهید رضا مقدم را نیز گرامی میداریم.
در ادامه، کلیپی از روند انتخاب آثار جشنواره با حضور داوران برای حاضران پخش شد.
بهروزرسانی جشنواره سبب اثرگذاری بیشتر شد
مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: یادی به همه شهدای میهن و دفاع مقدس و جنگهای اخیر و در رأسشان قائد شهید و دانشآموزان مظلوم میناب میکنیم. این جشنواره با اصالت، کیفیت و جذاب بوده و هست.
وی افزود: از یک جایی این جشنواره به شکل قدیمی برگزار نشد و دوستان به این نتیجه رسیدند اگر اجراها در شهرها اجرا شود تا اثرگذاری بهتری داشته باشد، اما فکر میکنم در شرایط امروز که مفهوم مقاومت ملموستر شدهاست، امیدوارم از دورههای بعد هر کسی که به جشنواره میآید آثار به صحنه رفته را ببیند، آثار نقد شوند و شاهد چهرههای شاخص تئاتر برای تولید و پیوند پیشکسوتان با نسل جدید در عرصه دفاع مقدس باشیم.
شفیعی سپس پیام خود برای افتتاحیه این جشنواره را قرائت کرد.
پس از این بخش، یک قطعه نمایشی روی صحنه رفت و در ادامه سعید خطیبزاده معاون وزیر امور خارجه، پشت تریبون قرار گرفت.
جای همه شهدا خالی است
خطیبزاده با عرض خوشامدگویی به اهالی هنر و تئاتر، یاد شهدای انقلاب و دفاع از کشور را گرامی داشت و بیان کرد: امام شهید ما به ما آموخت که باید با تکتک سلولهای وجودمان حسینی زندگی کنیم و انشاءالله حسینی از این دنیا رخت بربندیم.
وی افزود: امروز جای همه شهدا خالی است؛ یاد سرداران شهید، بزرگان شهید، شهدای دنا، شهدای میناب، فرزندان شهید این سرزمین و تکتک شهدایی که در کوچهپسکوچههای ایران مقاومت کردند تا امروز ما بتوانیم در اینجا حضور داشته باشیم، گرامی میداریم.
خطیبزاده ادامه داد: این غم و اندوه برای ما آنچنان سنگین است که گاهی نفس از گرمگاه سینه بیرون نمیآید، اما همین غم و اندوه و هجران در حال تبدیل شدن به یک پیروزی حماسی برای ملت ایران است.
در یک وضعیت پیچیده قرار داریم
معاون وزیر امور خارجه گفت: ما امروز در میانه یک واقعه تاریخی و در پیچیدهترین عملیاتهایی قرار داریم که این کشور حداقل در چند صد سال اخیر به خود دیده است. من جنگ اول، جنگ دوم و جنگ روز سیزدهم را جدا از یکدیگر نمیبینم؛ آنچه میبینم تداوم چندین ماه جنگ است و باید به یاد داشته باشیم که امروز همچنان در میانه این جنگ قرار داریم.
وی در ادامه اظهار کرد: روز تغییرات در نظام بینالملل آغاز شده است. من پیشگو نیستم و نمیدانم اکنون در ظهر این روز تغییرات قرار داریم یا در شام آن، اما آنچه متوجه میشوم این است که آن دنیای قدیمی که میشناختیم دیگر وجود ندارد.
خطیبزاده افزود: در دنیای قدیم به ما گفته میشد حقوق بینالملل مهمترین چیز است و جهان بر مدار ارزشهای جهانشمولی که در منشور سازمان ملل متحد نوشته شده، میگردد؛ اما آن جهان دیگر وجود ندارد.
وی ادامه داد: در آن جهان، قدرت استیلاجویی به نام ایالات متحده آمریکا بهعنوان مرکز تمدن و امنیت برای جهان معرفی میشد، اما آن دنیا دیگر وجود ندارد.
در میان یک دوراهی تاریخی
معاون وزیر امور خارجه در ادامه گفت: در این مسیر، ما ۲ راه داریم؛ راهی که این قدرت سلطهجو برای ما و ملتهای دیگر پیشنهاد میکند، راه تسلیم است و میخواهد به تکتک ما این انحراف ادراکی را بدهد که تسلیم بهترین گزینه برای همه ماست. اما راه دیگر، راه مقاومت است؛ راهی که ملت ایران در طول تمدن تاریخی خود برگزیده است.
تجلیل از کوروش زارعی؛ خودم را جزوه تئاتر مقاومت میدانم
در بخش دیگری از آئین افتتاحیه، از کوروش زارعی تجلیل شد.
زارعی پس از تجلیل، گفت: خیلی خوشحالم که در جمع همکارانم هستم. زمانی که جوانتر بودیم، سالها شوق این را داشتیم که فراخوان جشنواره اعلام شود و بتوانیم در آن شرکت کنیم. سالها در این رویداد حضور داشتم و جایزه گرفتم و این جشنواره باعث رشد و تعالی من در تئاتر شد.
وی افزود: خودم را جزو تئاتر مقاومت ایران میدانم و آرزویم این است که انشاءالله مقاومتی که مردم در ۲۰۴ شب در خیابانها رقم زدند، نتیجه بدهد و پیروزی این جنگ با ما باشد که قطعاً همینطور است.
در ادامه این مراسم، جعفر قاسمی نمایش «بچههای میناب» را روی صحنه برد و پس از آن از مجموعه نمایشنامه «هشت صحنه از جنگ رمضان» رونمایی شد.
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