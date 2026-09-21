برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با حضور ۳۵ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله همزمان با جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار خواهد شد.
فراخوان نهمین دوره المپیاد سال گذشته منتشر شد و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله با ارسال ایدهها و فیلمهای خود در این رویداد شرکت کردند. آثار و ایدههای ارسالشده، با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران توسط پنج داور بررسی و در نهایت ۳۵ نوجوان برای حضور در نهمین دوره انتخاب شدند که مقرر شد برگزاری مرحله نهایی همزمان با جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان پیگیری شود.
در ادامه، پنج مربی از سینماگران برجسته کشور، منتوری نوجوانان را برعهده خواهند داشتند و منتخبان در پنج گروه هفتنفره، پس از برگزاری کلاسهای فیلمنامهنویسی و تکمیل فیلمنامهها، مرحله تولید و سپس تدوین فیلمها را پیگیری میکنند و سپس فیلمهای ساخته شده، داوری خواهند شد.
المپیاد فیلمسازی نوجوانان یکی از بخشهای مهم جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان است که از نخستین دوره تاکنون در مسیر کشف و پرورش استعدادهای نوجوان در حوزه سینما فعالیت کرده است. تعدادی از نوجوانانی که در دوره نخست این رویداد حضور داشتند، امروز در بخشهای مختلف سینما از جمله فیلمسازی، فیلمبرداری و تولید فعالیت میکنند.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهر به دبیری حامد جعفری در اصفهان برگزار میشود.
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