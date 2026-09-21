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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

پروژه‌های نیمه‌تمام آب تهران در مسیر تأمین مالی

پروژه‌های نیمه‌تمام آب تهران در مسیر تأمین مالی

آخرین وضعیت منابع تأمین آب پایتخت و راهکارهای تأمین مالی در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، یاسر رهبردین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت منابع تأمین آب پایتخت و روند اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه‌های تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت ارائه کرد.

در ادامه این نشست، مسائل و چالش‌های پیش‌روی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های نیمه‌تمام شرکت مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی برای جلوگیری از توقف یا کندی روند اجرای این طرح‌ها تأکید شد.

رهبردین با قدردانی از همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در رفع مسائل و چالش‌های پیش‌روی پروژه‌ها، بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران همچنین با اشاره به محدودیت منابع عمومی و ضرورت ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون مشارکت عمومی ـ خصوصی و مولدسازی را مورد تأکید قرار داد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را در تسریع اجرای پروژه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مؤثر دانست.

در این نشست همچنین بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی و تأمین پایدار نیازهای آبی پایتخت .تأکید شد

کد مطلب 6953751
علی فروزانفر

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