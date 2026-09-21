به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، یاسر رهبردین مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران، در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت منابع تأمین آب پایتخت و روند اجرای طرحهای زیرساختی در حوزههای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت ارائه کرد.
در ادامه این نشست، مسائل و چالشهای پیشروی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و پروژههای نیمهتمام شرکت مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تأمین بهموقع منابع مالی برای جلوگیری از توقف یا کندی روند اجرای این طرحها تأکید شد.
رهبردین با قدردانی از همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در رفع مسائل و چالشهای پیشروی پروژهها، بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای تأمین مالی طرحهای اولویتدار تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران همچنین با اشاره به محدودیت منابع عمومی و ضرورت ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی پروژهها، استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون مشارکت عمومی ـ خصوصی و مولدسازی را مورد تأکید قرار داد و بهرهگیری از این ظرفیتها را در تسریع اجرای پروژهها و تکمیل طرحهای نیمهتمام مؤثر دانست.
در این نشست همچنین بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اعتباری برای پیشبرد پروژههای زیرساختی و تأمین پایدار نیازهای آبی پایتخت .تأکید شد
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