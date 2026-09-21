اجرای ۱۹۶۱ برنامه در ایلام همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی عصر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد:تبیین قدرت و توانمندیهای جمهوری اسلامی و دستاوردهای نیروهای مسلح برای مردم و نسل جوان، محور برنامههای امسال است.
وی بیان کرد: امسال برنامههای این هفته در شرایطی برگزار میشود که کشور همچنان با پیامدهای یک جنگ و رویارویی بزرگ مواجه است و تلاش شده است ابعاد قدرت جمهوری اسلامی، دستاوردهای نیروهای مسلح و حماسه ملت ایران برای جامعه تبیین شود.
وی اضافه کرد:به همین مناسبت ، یکهزار و ۹۶۱ برنامه در قالب ۸۴ عنوان در هفته دفاع مقدس در استان ایلام برگزار میشود، دیدار با خانوادههای شهدا، نشستهای تبیینی و روشنگری، برنامههای فرهنگی در مدارس و دانشگاهها، یادوارههای شهدا و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این هفته است.
سردار حسینی عنوان کرد:برنامههای هفته دفاع مقدس از فردا با برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس آغاز میشود و برنامههای شبانه میدان مرکزی شهر نیز به مدت هفت شب با اجرای برنامههای متنوع برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: امنیت پایدار، یکی از مهمترین دستاوردهای نیروهای مسلح است و باید ابعاد مختلف توانمندیهای دفاعی کشور و دستاوردهای آن برای مردم و بهویژه نسل جوان تبیین شود.
وی ادامه داد: این هفته فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادتهای شهدا، رزمندگان و ایثارگران و انتقال ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس به نسل امروز و آینده است.
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