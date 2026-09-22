به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شهبازی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های پیش‌رو تأکید کرد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور فداکاری رزمندگان دانست و اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران است و رزمندگان در آن دوران اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بعثی بیفتد؛ این مناسبت را به خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم ایران تبریک می‌گویم.

فرماندار اسلام‌آبادغرب با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از سوی سپاه و دستگاه‌های فرهنگی افزود: انتظار می‌رود اعضای شورای اداری در برگزاری مراسم‌ها و فضاسازی شهری همکاری لازم را داشته باشند و شهرداری نیز متناسب با شرایط کشور، فضای شهر را به شکل مناسب و در شأن هفته دفاع مقدس آماده کند.

شهبازی در ادامه به بازگشایی مدارس پرداخت و گفت: آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی مهم است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور داشته باشند تا این همراهی موجب تقویت روحیه دانش‌آموزان شود.

وی از اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مدارس قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: در فصل تابستان تعمیرات و ساماندهی محیط پیرامونی مدارس انجام شده و آموزش‌وپرورش و شهرداری در این زمینه تلاش کرده‌اند.

فرماندار اسلام‌آبادغرب همچنین بر مدیریت ترافیک در روزهای ابتدایی سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: با افزایش رفت‌وآمد در آغاز مدارس، پلیس راهور باید در چهارراه‌ها و مسیرهای پرتردد حضور فعال‌تری داشته باشد تا تردد شهروندان و دانش‌آموزان با مشکل مواجه نشود.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید در نیمه دوم مهرماه اظهار کرد: برخی نقاط شهرستان در سال گذشته با آب‌گرفتگی مواجه شدند و اگرچه بخش قابل توجهی از مسیرها اصلاح شده است، دستگاه‌های مسئول باید اقدامات باقی‌مانده را با سرعت بیشتری به پایان برسانند.

وی درباره وضعیت رودخانه راوند نیز گفت: با توجه به احتمال آب‌گرفتگی در محدوده شهری، پاکسازی مسیر رودخانه باید در همین هفته انجام شود و شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط لازم است این اقدام را با همکاری یکدیگر و در کوتاه‌ترین زمان پیش ببرند.

فرماندار اسلام‌آبادغرب در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های آب شهرستان اشاره کرد و افزود: در حوزه آب شرب با مشکلات جدی مواجه بودیم که بخش زیادی از آنها برطرف شده است. پروژه تأمین آب از سد آزادی نیز اعتبار دریافت کرده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

شهبازی درباره تأمین آب روستاها نیز تصریح کرد: بسیج سازندگی با وجود محدودیت‌های اعتباری در این حوزه حضور فعالی داشته و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات آب روستایی انجام شده است.

وی با اشاره به طرح‌های اقتصادی و عمرانی شهرستان گفت: در هفته دولت واحد گازی نیروگاه فرام وارد مدار شد که در شرایط ناترازی انرژی، اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود. در بخش روستایی نیز عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر و مسیرها در حال اجرا است.

فرماندار اسلام‌آبادغرب در ادامه با اشاره به شرایط بازار و ضرورت کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها، کمبود کالای اساسی در شهرستان وجود ندارد، اما برخی افراد از نوسانات نرخ ارز سوءاستفاده می‌کنند؛ بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر بازار نظارت داشته باشند تا در تأمین نیازهای مردم خللی ایجاد نشود.

شهبازی همچنین بر ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها تأکید کرد و افزود: سامانه نان به‌صورت خودکار عملکرد نانوایی‌های کم‌توجه را رصد کرده و برای آنها جریمه و کاهش سهمیه آرد اعمال می‌کند؛ از این رو اتحادیه باید آموزش‌های لازم را مجدداً برای نانوایی‌ها برگزار کند تا از تکرار این مشکلات جلوگیری شود.

وی در پایان با انتقاد از غیبت برخی مدیران در جلسات شورای اداری گفت: حضور منظم مدیران در جلسات ضروری است و بی‌توجهی به جلسات یا پاسخ ندادن به مکاتبات، نوعی بی‌احترامی به مردم و دیگر مدیران محسوب می‌شود؛ انتظار می‌رود مدیران با نظم، دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری وظایف خود را انجام دهند و در مراسم‌های شهرستان نیز حضور فعال داشته باشند.