کشف محموله ۷۰۰ حلقه‌ لاستیک قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی در تشریح این عملیات اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در راستای طرح تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی‌های دقیق‌تر متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی فنی از این خودرو تعداد ۷۰۰ حلقه لاستیک خارجی که خارج از چرخه قانونی توزیع و فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به تشکیل پرونده برای این محموله، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این کالای قاچاق را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک در این حوزه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.