۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی بندر شهید رجایی، به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون محموله قطعات و لوازم دستگاه های کارتخوان خارجی متعلق به یک شرکت تجاری، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

این مسئول انتظامی استان در ادامه بیان داشت : بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این کالای قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.