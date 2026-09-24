توقیف ۲۵موتورسیکلت متخلف و کشف ۳۲۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار در آران و بیدگل

سرهنگ قدرت الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مطالبات و نارضایتی‌های مردمی از تردد موتورسیکلت‌های متخلف، ایجاد آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان، مأموران کلانتری ۱۱ آران و بیدگل در قالب طرح ۷۲ ساعته امنیت محله‌محور، شناسایی و برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی ابراز کرد: مأموران در جریان اجرای این طرح موفق شدند ۲۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و متخلف و دارای اگزوزهای غیرمجاز را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۲ نفر سارق موتورسیکلت نیز شناسایی و دستگیر شدند و موتورسیکلت‌های سرقتی از آنان کشف و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

وی همچنین از کشف مقادیر قابل توجهی سیگار قاچاق در عملیات دیگری توسط مأموران انتظامی شهرستان خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۱ آران و بیدگل در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، از انتقال کالای قاچاق توسط یک دستگاه خودروی سمند مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ صالحان افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، خودروی مورد نظر را در یکی از معابر سطح شهر شناسایی و در عملیاتی آن را متوقف کردند که در بازرسی از خودرو، ۳۲۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با تأکید بر اینکه پلیس خود را موظف به رسیدگی به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان می‌داند، تصریح کرد: طرح‌های امنیت محله‌محور با هدف ارتقای امنیت، افزایش آرامش عمومی و برخورد با عوامل ایجاد مزاحمت و نارضایتی اجتماعی به‌صورت مستمر در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات مؤثر در نظم و امنیت عمومی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.