به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: در شعبه ۲۵ مجتمع قضایی شهید آیتالله رئیسی (ره) شورای حل اختلاف شهرستان خرمآباد پنج پرونده حقوقی شامل سه فقره مطالبه طلب و دو فقره پرونده عام با تلاش اعضای شورا به صلح و سازش منتهی شد.
وی گفت: این پروندهها شامل موضوعات مطالبه وجه، مطالبه خسارت، مطالبه وجه چک، توهین و الزام به تنظیم سند خودرو بود که با پیگیری مستمر اعضای شورای حل اختلاف، طرفین پروندهها در نهایت باهدف ایجاد آرامش، رفع تنش و در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، توافق خود را اعلام کردند و پروندهها با ختم سازش پایان یافت.
رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این توفیق در راستای جلب رضایت مراجعان، کاهش تنشهای حقوقی و کمک به تحقق اهداف قوه قضائیه در گسترش فرهنگسازش و عدالت اجتماعی صورتگرفته است.
