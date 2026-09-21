به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد نیک‌قلب عصر دوشنبه در سفر به استان ایلام با اشاره به وجود پایگاه‌های ورزشی کبدی در نقاط مختلف کشور به ویژه در مناطق مرزی، اظهار داشت: فدراسیون کبدی در تلاش است از همه افرادی که در این رشته ورزشی فعالیت دارند، در حد توان حمایت کند و کبدی ایران حضور خود را مدعی در بازی‌های آسیایی تثبیت کرده است.

رئیس هیئت کبدی استان نیز با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، انسجام و همدلی در هیئت ورزشی کبدی استان، تصریح کرد: ورزش کبدی در استان ایلام نیازمند حمایت ویژه برای توسعه کمی و کیفی است و با حمایت آموزش و پرورش، در راستای استعدادیابی در مدارس استان تلاش خواهیم کرد.

غلامرضا رئوفی با اشاره به اینکه استان ایلام دارای استعدادهای فراوانی در رشته کبدی است، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و برگزاری مسابقات استانی، می‌توان این استعدادها را شناسایی و به تیم‌های ملی معرفی کرد؛ بی درنگ این رویکرد، به توسعه این رشته ورزشی در استان کمک شایانی خواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه ورزش کبدی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ورزشی و آموزشی است، گفت: با حمایت فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این رشته ورزشی در ایلام خواهیم بود و امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد درخشش ورزشکاران ایلامی در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.