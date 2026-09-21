سرهنگ نقدپور: دفاع مقدس الگویی برای عبور از شرایط سخت امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان شفت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: دوران دفاع مقدس یکی از استثنایی‌ترین مقاطع تاریخ کشور است که طی آن ملت ایران در برابر تجاوز نظامی گسترده دشمن ایستادگی کرد.

وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ افزود: در آن مقطع نظام جمهوری اسلامی ایران دوران ابتدایی شکل‌گیری خود را سپری می‌کرد و نیروهای مسلح نیز در شرایط متفاوتی نسبت به امروز قرار داشتند، اما رزمندگان و مردم ایران با ایستادگی و جانفشانی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با بیان اینکه دفاع مقدس به الگویی برای آزادی‌خواهان تبدیل شد، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس، حفظ تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از جدا شدن حتی یک وجب از خاک ایران بود.

فرهنگ دفاع مقدس؛ الگویی برای شرایط امروز

نقدپور با اشاره به جنگ‌های اخیر و شرایط منطقه بیان کرد: دفاع مقدس نشان داد که وحدت، همدلی، ایمان، ایثار، اخلاص و روحیه جهادی می‌تواند در عبور کشور از شرایط سخت نقش‌آفرین باشد و امروز نیز باید این مؤلفه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان تصریح کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید به فرصتی برای تبیین شاخصه‌های آن دوران، شرایط کشور در زمان جنگ، دستاوردهای مقاومت و نقش مردم در دفاع از کشور تبدیل شود.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با بیان اینکه تقویت انسجام اجتماعی و وحدت از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه است، افزود: همان روحیه برادری، همدلی، ایثار و ازخودگذشتگی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، می‌تواند در شرایط فعلی نیز زمینه‌ساز عبور از مشکلات باشد.

مدیران باید فرهنگ جهادی دفاع مقدس را الگو قرار دهند

نقدپور همچنین با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به سبک زندگی جهادی گفت: مدیران و مسئولان باید روحیه جهادی، ساده‌زیستی، پرهیز از تجملات، اسراف، تبذیر و حیف و میل بیت‌المال را در خدمت‌رسانی به مردم مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: اگر مسئولان با همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی دوران دفاع مقدس برای خدمت به مردم تلاش کنند، مردم نیز آثار خدمت‌رسانی را ملموس‌تر احساس خواهند کرد.

خبرنگاران در مقابله با جنگ شناختی نقش مهمی دارند

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: دشمن در عرصه نظامی به اهداف خود دست پیدا نکرده و امروز بخش مهمی از تلاش خود را بر جنگ شناختی و ادراکی متمرکز کرده است.

نقدپور افزود: خبرنگاران در این عرصه نقش مهمی دارند و باید ضمن انعکاس اقدامات و خدمات مسئولان، مطالبه‌گری صحیح و حرفه‌ای را نیز دنبال کنند تا خدمات در شأن مردم ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس دستاوردها و اقدامات انجام‌شده در کشور بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند دستاوردهای ارزشمند را کم‌رنگ یا سانسور کرده و در مقابل برخی ضعف‌ها را بزرگ‌نمایی کند؛ بنابراین رسانه‌ها باید با دقت و مسئولیت حرفه‌ای، واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنند.

اجرای حدود ۳۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس شفت

نقدپور از پیش‌بینی حدود ۳۰۰ برنامه در سطح شهرستان شفت خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در روستاها، مساجد و محلات برگزار می‌شود و یادواره‌های شهدا، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا در قالب رزمایش فرهنگی «رهروان شهدا»، گلباران مزار شهدا و تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، تولید و انتشار محتوای مرتبط با دفاع مقدس در فضای مجازی و برگزاری مسابقات مجازی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه شفت همچنین گفت: نقش زنان و خانواده‌ها در دوران دفاع مقدس، نقش اصناف و بازاریان در پشتیبانی از جبهه‌ها و نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های تبیینی این هفته مورد توجه قرار می‌گیرد.

برپایی میز خدمت در مساجد و اجتماعات شبانه

نقدپور با اشاره به برنامه‌ریزی برای برپایی میز خدمت در شهرستان شفت گفت: این میزهای خدمت همزمان با نماز جمعه و همچنین در اجتماعات شبانه هفته دفاع مقدس با حضور دستگاه‌های مختلف برپا می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی، شهرداری‌ها، هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان، کمیته امداد و بهزیستی با توجه به حوزه مأموریت خود در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.