ضرورت تبدیل تبریز به کانون مطالعات قفقاز و آناتولی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خوشآیند روز دوشنبه در نشست هماندیشی با حضور جمعی از مدیران رسانههای استان، با اشاره به استقرار دفاتر فعال زاویه در تهران و تبریز اظهار کرد: این ساختار امکان ارتباط میان مطالعات راهبردی و واقعیتهای میدانی را فراهم میکند؛ دفتر تهران در ارتباط با نخبگان، دانشگاهها، رسانهها و نهادهای تصمیمساز فعالیت دارد و دفتر تبریز نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود، ظرفیت مهمی برای رصد نزدیک تحولات قفقاز و آناتولی و دسترسی به منابع محلی و منطقهای است.
وی با تاکید بر نگاه ویژه رهبر شهید به حوزه قفقاز، ظرفیتهای آن و ضرورت توجه به این حوزه از منظر اقتصادی، فرهنگی، تمدنی، سیاسی و ...، افزود: زاویه تلاش میکند تحولات منطقه را صرفاً در قالب خبر دنبال نکند، بلکه با تکیه بر مطالعات تخصصی، روندها، منافع بازیگران و پیامدهای احتمالی آنها برای ایران را بررسی کند؛ قفقاز جنوبی، ترکیه، ژئوپلیتیک کریدورها و روسیه چهار محور اصلی فعالیتهای پژوهشی این اندیشکده هستند.
وی تاکید کرد: تمرکز اصلی اندیشکده مطالعات راهبردی زاویه، بررسی دقیق و راهبردی تحولات حوزه قفقاز جنوبی، ترکیه، روسیه و کریدورهای ترانزیتی بینالمللی که از این منطقه عبور میکنند و در آن قرار دارند، است که در یک سال اخیر مطالب و تحلیلها و پژوهشهای خوبی در این زمینه منتشر و انجام شده است.
خوشآیند با اشاره به ساختار علمی این مجموعه گفت: نزدیک به ۲۰ پژوهشگر در حوزههای علوم سیاسی، روابط بینالملل، مطالعات منطقهای، اقتصاد سیاسی و علوم راهبردی در تولید محتوای تخصصی زاویه مشارکت دارند و شورای نخبگانی متشکل از استادان و صاحبنظران نیز در هدایت و بررسی مطالعات نقش دارد.
وی با اشاره به اینکه در نخستین سال فعالیت، ۹۷۰ تحلیل تخصصی و راهبردی توسط زاویه منتشر شده که این تحلیلها همواره از منظر نهادهای تصمیمساز، مورد وثوق بوده است، افزود: هدف ما این است که تبریز علاوه بر جایگاه تاریخی و جغرافیایی خود، به یکی از کانونهای جدی مطالعه و تحلیل تحولات قفقاز و آناتولی تبدیل شود و ارتباط مؤثرتری میان دانشگاه، رسانه، جامعه کارشناسی و حوزه تصمیمسازی ایجاد کنیم.
خوشآیند همچنین بر اهمیت فعالیتهای رسانهای در تبیین تحولات حوزه قفقاز و ظرفیتهای آن تأکید کرد و گفت: فعالیتهای مؤثر رسانهای میتواند به انعکاس دقیقتر مطالعات و تحلیلهای تخصصی و ایجاد پیوند میان جامعه کارشناسی، رسانه و افکار عمومی کمک کند.
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