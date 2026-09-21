به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر، با قدردانی از همراهی مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و کارکنان گمرک اظهار کرد: هدف مجموعه گمرک در دوران مسئولیت، ارائه خدمات مطلوب به مردم و کمک به توسعه اقتصادی و تجاری استان بوده است.

وی با اشاره به توسعه بندر نگین بوشهر افزود: با ایجاد حدود ۱۷ هکتار زیرساخت جدید و پیگیری اخذ مجوزهای گمرکی، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های تازه این بندر فراهم شد؛ بندری که پیش از این عمدتاً در حوزه صادرات فعالیت داشت.

ناظر پیشین گمرکات استان بوشهر ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از خودروها در بندر نگین تخلیه می‌شوند که این موضوع، ظرفیت جدیدی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و بندری استان ایجاد کرده است.

سلیمانی، ساماندهی رویه ملوانی را از دیگر اقدامات دوره مسئولیت خود دانست و گفت: اجرای قانون و مصوبات مرتبط با ته‌لنجی با همکاری مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی دنبال شد و درآمدهای دولتی حاصل از این رویه که پیش از این به حساب دولت واریز نمی‌شد، افزایش قابل توجهی یافت.

وی همچنین توسعه سامانه‌های الکترونیکی، پایش تصویری و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی را از دیگر اقدامات انجام‌شده با حداقل هزینه عنوان کرد.

ناظر پیشین گمرکات استان بوشهر با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی و انتصابات در مجموعه گمرک اظهار کرد: در این فرآیند، سوابق خدمتی، تخصص و امتیازات کارکنان مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ضوابط و با رعایت عدالت اداری انجام شود.

سلیمانی در پایان از همراهی کارکنان گمرک، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در استان بوشهر قدردانی کرد.