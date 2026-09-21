کاهش حدود ۵۰ درصدی زمان ترخیص کالا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیدوستی عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر اظهار کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مجموعه‌ای از اقدامات و دستورالعمل‌ها را با هدف تسهیل تجارت خارجی، رفع موانع صادرات و تسریع در تشریفات واردات و صادرات تدوین و اجرا کرد.

وی افزود: اجرای این اقدامات موجب کاهش میانگین زمان ترخیص کالا از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت و کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی مدت توقف کالا در گمرکات کشور شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران، استفاده مؤثرتر از نظام سه‌گانه مسیرهای گمرکی و تمرکز بر کالاهای پرریسک را از جمله اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: افزایش سهم کالاهای قرارگرفته در مسیر سبز، زمینه ترخیص سریع‌تر محموله‌های کم‌ریسک را فراهم کرده است.

علیدوستی با اشاره به نقش سازمان‌های همجوار گمرک در فرآیند ترخیص کالا اظهار کرد: با برگزاری نشست‌های مشترک و تعامل با مدیران دستگاه‌های مرتبط در مرکز، کاهش زمان پاسخگویی این سازمان‌ها و رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفت.

وی، توسعه فناوری اطلاعات و اصلاح فرآیندها را از دیگر اقدامات گمرک برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های ترخیص کالا دانست و افزود: این اقدامات با هدف افزایش سرعت و تسهیل تجارت خارجی دنبال شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران همچنین بخش خصوصی را شریک تجاری گمرک خواند و گفت: افزایش حجم تجارت و موفقیت فعالان اقتصادی، موفقیت گمرک نیز محسوب می‌شود و از پیشنهادهای بخش خصوصی برای بهبود فرآیندها استقبال می‌کنیم.

علیدوستی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تأکید کرد: با وجود شرایط دشوار، اجازه داده نشد در روند تأمین کالاهای اساسی، اقلام ضروری و داروهای مورد نیاز کشور خللی ایجاد شود.