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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

عراقچی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد

عراقچی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد

وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی که در صدر هیاتی بلندپایه به نیویورک سفر کرده است، در فرودگاه جان اف کندی مورد استقبال غلامحسین درزی سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر شرکت در مباحث مختلف دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، با تعداد زیادی از مقام‌ها و وزرای امور خارجه شرکت‌کننده در اجلاس گفتگو و رایزنی خواهد کرد.

هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شعار «احیای اعتماد» به سازمان ملل، از روز سه‌شنبه با سخنرانی سران کشورها آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6954425

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