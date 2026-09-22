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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۸

توسعه زراعت چوب در ۸۰ هکتار از اراضی آبدانان

توسعه زراعت چوب در ۸۰ هکتار از اراضی آبدانان

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی آبدانان از توسعه زراعت چوب در ۸۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

علیرضا سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح در مساحت ۸۰ هکتار در حال بهره‌برداری است، اظهار داشت: طرح زراعت چوب به منظور توسعه سطح سبز، جلوگیری از تخریب جنگل‌های بلوط و کمک به اقتصاد کشاورزان در حال اجرا می‌باشد.

وی با بیان اینکه زراعت چوب یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ منابع طبیعی و ایجاد درآمد برای کشاورزان است، تصریح کرد: با توسعه این طرح، شاهد کاهش قطع درختان جنگلی و رونق اقتصادی در منطقه خواهیم بود و این رویکرد در سایر نقاط استان نیز قابل اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان با اشاره به اینکه جنگل‌های بلوط زاگرس، سرمایه طبیعی ارزشمند استان محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: حفاظت از این جنگل‌ها، نیازمند ارائه راهکارهای جایگزین برای تأمین چوب مورد نیاز کشور است و زراعت چوب می‌تواند این نقش را ایفا کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه زراعت چوب، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی دارد، گفت: با حمایت از کشاورزان و ارائه تسهیلات لازم، شاهد گسترش این طرح در سطح شهرستان خواهیم بود و این اقدام، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6954501

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