سعیدآبادی فینالیست شد؛ سومین طلا در انتظار کاراته 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی با کسب سع پیروزی متوالی به دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم صعود کرد و یک گام دیگر به مدال طلا نزدیک شد.
وی در نخستین مبارزه خود پیش از پایان مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر مقابل «پا توروانخسای» از لائوس به برتری رسید و سپس «حافظان ماریسا» از سنگاپور را در یک مبارزه یکطرفه، در حالی که ۸ ثانیه به پایان مبارزه باقی مانده بود با نتیجه ۹ بر یک شکست داد و راهی مرحله نیمهنهایی شد.
سعیدآبادی در مرحله نیمهنهایی هم «سانیس تیارانی» از اندونزی را در یک مبارزه یک طرفه از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد.
پیش از این و در رقابتهای امروز (سهشنبه)، تیم کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی به دیدار نهایی راه یافته بود و علیاصغر آسیابری نیز با صعود به فینال وزن ۸۴- کیلوگرم، مدال نقره خود را قطعی کرده بود.
دیدارهای فینال رقابتهای کاراته عصر امروز برگزار خواهد شد.
مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، نیز با حضور در سالن تویوهاشی از نزدیک رقابت نمایندگان ایران را دنبال میکند.
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