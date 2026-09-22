علی نژاد:کاراته چراغ اول طلا را روشن کرد و امیدوارم ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهدی علی‌نژاد در حاشیه حضور در سالن برگزاری مسابقات کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره عملکرد نمایندگان ایران در این رقابت‌ها اظهار کرد: اولین مدال طلای کاروان را کاراته به دست آورد و این اتفاق خوشایند را به مردم عزیز ایران و خانواده کاراته تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات امروز (سه‌شنبه) کاراته گفت: امروز چهار فینالیست داشتیم و بچه‌ها بازی‌های فوق‌العاده خوبی را انجام دادند و حاصل آن یک طلا و سه نقره بود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: اینکه کاراته چراغ اول طلا را روشن کرد، اتفاق خوبی بود. امیدواریم فردا هم از فرصت دیگری که داریم استفاده کنیم و بتوانیم مدال طلای دوم را به دست بیاوریم. همچنین امیدواریم رشته‌های دیگرمان هم بتوانند از این به بعد مدال‌های خوش‌رنگ طلایی، نقره‌ای و برنزی را کسب کنند.

علی‌نژاد با اشاره به تأثیر کسب چهار مدال کاراته بر جایگاه کاروان ایران در جدول مدال‌ها تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که ما با این چهار مدالی که به دست آوردیم، ارتقای خوبی در جدول مدالی داشتیم. امیدوارم در رشته‌های دیگر هم همین توفیقات حاصل شود.

وی با بیان اینکه کاراته یکی از رشته‌های دارای مزیت نسبی در ورزش ایران است، گفت: کاراته یکی از رشته‌های مزیت نسبی ورزش کشور است و توقع هم از آن این بود که بتواند خوش بدرخشد. اینکه ما چهار فینالیست داشتیم، خودش نشان‌دهنده کیفیت کار ماست.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به سه فینال برگزارشده و کسب سه مدال نقره ادامه داد: درست است که ما سه تا از این فینال‌ها را نتوانستیم ببریم، هرچند بازی‌ای که دخترمان در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم انجام داد، خانم سعیدآبادی، واقعاً بازی فوق‌العاده‌ای بود.

علی‌نژاد در ادامه درباره مبارزه سعیدآبادی گفت: دختر جوان کاراته ایران ضرباتی را زد که تماشاگران حداقل اعتقاد داشتند امتیازهای زیادی باید به او تعلق می‌گرفت و حالا به هر شکل، بالاخره دست حریفش بالا رفت و سعیدآبادی نقره گرفت. شاید می‌توانست این مدال‌ها خوش‌رنگ‌تر باشد، ولی مجموعاً به نظرم کاراته موفق بود. ان‌شاءالله فردا هم بتوانیم یک طلای دیگر اضافه کنیم تا مدال‌های کاراته خوش‌رنگ‌تر شود.