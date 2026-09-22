دفاع مقدس الگوی وحدت و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح سه شنبه در آیین آغاز رزمایش دیدار با خانواده های معظم شهدا که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به اینک سه هزار و ۵۰ شهید گرانقدر از سراسر ایران اسلامی از همه اقوام و بخشهای مختلف، گواه استواری انقلاب اسلامی هستند، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، ایلام خانه امن همه ایرانیان بود و رزمندگان با هر گویش و لهجهای برای دفاع از آب و خاک این کشور حضور پیدا کردند.
وی با بیان اینکه امروز نیز ادامه دفاع مقدس مستمر است و دشمنان در قالب جنگ تسلیحاتی، فرهنگی، رسانهای و اقتصادی به دنبال آسیب زدن به انقلاب هستند، تصریح کرد: خوشبختانه مردم ما در همه این سالیان متمادی در کنار هم بودهاند و حضور مستمر مردم در سراسر کشور، نشاندهنده عزم آنان برای حفظ انقلاب و آرمانهای شهدا است.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اینکه وحدت و همدلی، راهگشای توسعه و غلبه بر مشکلات است، خاطرنشان کرد: این اتحاد و انسجام ملی میتواند بار دیگر منجر به شکست دشمنان شود و باید در همه ایام سال، خدمت صادقانه به مردم که بهترینها هستند، سرلوحه کار همه مدیران قرار گیرد.
کرمی در پایان با اشاره به اینکه در قالب رزمایش طرح سپاس، مدیران با ۷۰۰ خانواده معظم شهدا و ایثارگران دیدار خواهند داشت، گفت: حضور مدیران در منزل شهدا و ایثارگران، برای خود مدیران توانافزایی و افتخارآفرین است و خانوادههای معظم شهدا هیچ خواستهای ندارند و ما وظیفه داریم به عنوان خادم این مردم عزیز، از همه ظرفیتها برای خدمت به آنان استفاده کنیم.
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