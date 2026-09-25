  1. استانها
  2. اصفهان
۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

تصادف زنجیره‌ای در فلاورجان ۲ کشته داشت؛ ۳ مصدوم درتصادف موتورسیکلت‌ها

تصادف زنجیره‌ای در فلاورجان ۲ کشته داشت؛ ۳ مصدوم درتصادف موتورسیکلت‌ها

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از جان‌باختن ۲ نوجوان و مصدومیت یک نفر در تصادف زنجیره‌ای محور ذوب‌آهن خبر داد و گفت: برخورد ۲ موتورسیکلت در اصفهان نیز سه مصدوم برجا گذاشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه پنجشنبه دوم مهرماه، تصادف زنجیره‌ای میان ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک وانت پیکان در اتوبان ذوب‌آهن، مسیر منتهی به اصفهان، مقابل یزدآباد به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه رخ داد و بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه ۲ نوجوان پسر حدود ۱۶ ساله جان خود را از دست دادند، گفت: یک نوجوان پسر ۱۶ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان شفا کلیشاد انتقال یافت.

برخورد ۲ موتورسیکلت در اصفهان با سه مصدوم

عابدی همچنین از وقوع حادثه ترافیکی دیگری در شهر اصفهان خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۳۲ دقیقه روز پنجشنبه دوم مهرماه، برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در منطقه زینبیه، خیابان مفتح، انتهای خیابان مخابرات به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، ۲ تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و سه مرد مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان کاشانی اصفهان انتقال یافتند.

کد مطلب 6957859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها