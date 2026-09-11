دشمن با مشکلات اقتصادی به دنبال ایجاد یأس در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه رشت با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: در هفته گذشته درباره شیوه گفتاری امر به معروف و نهی از منکر مطالبی مطرح شد و امروز نیز اهمیت این شیوه در مواجهه با کسانی که مرتکب معصیت میشوند مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر افزود: اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب از سالهای نخست پس از رحلت امام خمینی (ره) مراجعه کنیم، توجه ویژه ایشان به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بهوضوح دیده میشود.
نماینده ولیفقیه در گیلان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای عمومی است، تصریح کرد: نباید افراد هنگام مشاهده منکر بگویند «به من چه»؛ همانگونه که کسی که مرتکب منکر میشود نیز نمیتواند مانع تذکر دیگران شود.
زبان نرم در امر به معروف از برخورد خشن مؤثرتر است
فلاحتی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر الزاماً با برخورد فیزیکی همراه نیست، گفت: برخی تصور میکنند وقتی منکری مشاهده شد باید با مشت به سراغ فرد رفت، در حالی که سلاحی داریم که گاهی از مشت مؤثرتر است و آن زبان است.
وی افزود: زبان میتواند بسیار نافذتر و اثرگذارتر از برخورد فیزیکی باشد و باید از ظرفیت گفتار برای اصلاح رفتارهای نادرست در جامعه استفاده کرد.
امام جمعه رشت با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: در مرحله نخست، موعظه، ارشاد و سخن گفتن با زبان نرم مورد توجه است و اگر احتمال داده شود که فرد با نصیحت و ارشاد از گناه دست میکشد، باید به همین شیوه اکتفا کرد.
وی ادامه داد: اگر زبان نرم و موعظه اثرگذار نبود، مرحله بعدی یعنی امر و نهی به صورت صریح و دستوری مطرح میشود که هر کدام از این مراحل نیز دارای مراتب و شرایطی است.
دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه است
فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کردهاند با ایجاد یأس و ناامیدی، مردم را از مسیر انقلاب و ارزشهای اسلامی دور کنند، اما تاکنون در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند.
وی با اشاره به مشکلات و فشارهای سالهای پس از انقلاب افزود: ملت ایران در طول این سالها با سختیهای فراوانی مواجه شده و در برابر فشارها، فتنهها و جنگهای مختلف ایستادگی کرده است.
نماینده ولیفقیه در گیلان تأکید کرد: دشمنان همچنان مترصد کوچکترین نقطه ضعف هستند تا آن را بزرگنمایی کرده و به جامعه القا کنند؛ بنابراین باید مراقب توطئههای رسانهای و عملیات روانی دشمن باشیم.
مشکلات معیشتی مردم باید از سطح شعار خارج شود
فلاحتی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی مردم گفت: اگرچه دولتها برای حل مشکلات تلاش کردهاند، اما مسائل معیشتی، تورم، بیکاری و افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان دغدغه مردم است و باید اقدامات عملی برای رفع آنها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: مردم ایران باهوش هستند و حمایت آنان از انقلاب اسلامی تنها به دلیل مسائل مادی نیست؛ بلکه مردم برای حفظ دین، استقلال، عزت و آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه مسئولان باید بیش از گذشته برای تقویت تولید تلاش کنند، گفت: باید سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در کشور تشویق کرد و رونق تولید را جدی گرفت.
وی افزود: مسئله تولید سالها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است و اکنون نیز باید از مرحله شعار عبور کرده و به اقدام عملی برسیم.
کشور باید از وابستگی اقتصادی فاصله بگیرد
فلاحتی با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره وضعیت تولید در کشور اظهار کرد: گزارشهای امیدوارکنندهای از سوی مسئولان ارائه میشود، اما این گزارشها زمانی رضایتبخش خواهد بود که کشور در بخشهای مختلف به خودکفایی برسد و بتواند در زمینههای گوناگون صادرات داشته باشد.
وی با اشاره به طرح انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور گفت: این طرح یکی از نمونههایی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند و باید نقش و حمایتهای ایشان در چنین طرحهایی برای مردم تبیین شود.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین بر ضرورت مدیریت قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: افزایش مستمر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، فشار زیادی بر خانوادهها وارد میکند و همه دستگاهها و قوای کشور باید برای کنترل این وضعیت تلاش کنند.
رسانهها باید در برابر عملیات روانی دشمن نقشآفرینی کنند
فلاحتی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند مشکلات کوچک را به بحرانهای بزرگ تبدیل کند، اظهار کرد: رسانهها باید در برابر عملیات روانی دشمن پاسخگو باشند و واقعیتها را برای مردم تبیین کنند.
وی افزود: دشمن با تکرار مداوم یک ادعا تلاش میکند آن را به باور عمومی تبدیل کند و حتی برخی افراد متدین و انقلابی نیز ممکن است تحت تأثیر این فضاسازی قرار گیرند؛ بنابراین باید با روشنگری و اطلاعرسانی صحیح، نقشههای دشمن را خنثی کرد.
امام جمعه رشت تصریح کرد: هدف اصلی دشمن، دولتها و جریانهای سیاسی خاص نیست؛ هدف نهایی آنان ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ایجاد ضعف در نظام اسلامی است.
آرمان فلسطین را فراموش نمیکنیم
فلاحتی در ادامه با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان در اردوگاههای صبرا و شتیلا گفت: یکی از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون این بوده است که مسئله فلسطین و آرمان آزادی این سرزمین از ذهن ملتها پاک شود، اما این هدف محقق نشده است.
وی افزود: امروز آرمان فلسطین جهانیتر از گذشته شده و ملتهای مختلف جهان نسبت به جنایتهای رژیم صهیونیستی حساس شدهاند.
نماینده ولیفقیه در گیلان با بیان اینکه مقاومت فلسطین نیز قدرتمندتر شده است، گفت: رژیم صهیونیستی با وجود جنایتهای فراوان نتوانسته آرمان فلسطین را از بین ببرد و حتی این مسئله موجب افزایش نفرت جهانی از این رژیم شده است.
فلاحتی تأکید کرد: ملت ایران آرمان فلسطین را فراموش نخواهد کرد و همچنان از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکند.
عربستان نباید امنیت خود را به آمریکا گره بزند
امام جمعه رشت در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روابط نظامی برخی کشورهای منطقه با آمریکا اظهار کرد: کشورهای منطقه نباید تصور کنند با حضور و حمایت آمریکا میتوانند امنیت خود را تضمین کنند.
وی با اشاره به تحولات منطقه و توانمندی گروههای مقاومت افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که آمریکا در تأمین امنیت متحدان خود نیز با چالشهای جدی مواجه است و کشورهای منطقه نباید سرنوشت خود را به قدرتهای خارجی گره بزنند.
فلاحتی با تأکید بر تقویت جبهه مقاومت گفت: تحولات منطقه نشان داده است که مقاومت توانسته معادلات جدیدی ایجاد کند و دشمنان باید بدانند که ملتهای منطقه در برابر تجاوز و اشغالگری سکوت نخواهند کرد.
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