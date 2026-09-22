سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران کلانتری ۲۷ شهرستان اصفهان در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و گشتزنیهای هدفمند در محدوده خیابان «اوحدی»، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۳۰۰ سیسی مشکوک شده و بلافاصله برای بررسیهای تخصصی وارد عمل شدند.
وی افزود: در بررسیهای دقیق مأموران و استعلام شمارههای بدنه و موتور، مشخص شد که این موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک معتبر قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ موضوعی که بلافاصله منجر به توقیف این وسیله نقلیه و دستگیری راکب آن شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تأکید کرد: ارزش ریالی این موتورسیکلت مکشوفه طبق برآورد کارشناسان، ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
سرهنگ نیکبخت در ادامه تصریح کرد: مقابله با قاچاق کالا و وسایل نقلیه، یکی از اولویتهای پلیس برای حفظ سلامت اقتصادی جامعه است. حضور هوشمندانه و گشتهای هدفمند نیروهای انتظامی در سطح شهر، صرفاً به امنیت عمومی محدود نمیشود و چشم بیدار پلیس اجازه نخواهد داد سودجویان با دور زدن قانون، نظم اقتصادی کشور را تحتالشعاع قرار دهند.
وی خطاب به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید وسایل نقلیه سنگین، حتماً نسبت به اصالت مدارک و شمارههای شناسایی (شاسی و موتور) اطمینان حاصل کنند و از خرید هرگونه وسیله نقلیه فاقد مدارک یا دارای قیمتهای غیرمتعارف که احتمال قاچاق بودن آنها وجود دارد، اکیداً خودداری کنند. همچنین از عموم مردم درخواست داریم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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