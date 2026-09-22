فرهنگ ایثار و مقاومت باید سرلوحه مسئولان و نسل آینده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی صبح سه‌شنبه در دیدار مسئولان شهرستان با امام جمعه سربیشه به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه جلوه‌ای از عشق مردم به نظام، رهبری و میهن بود.

وی افزود: جوانان این سرزمین در شرایطی که از نظر تجهیزات و امکانات قابل مقایسه با دشمن نبودند، با تکیه بر ایمان، اراده و وحدت توانستند در برابر دشمن ایستادگی کرده و به پیروزی برسند.

فرماندار سربیشه با بیان اینکه دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار و مقاومت برای ملت ایران به یادگار گذاشته است، گفت: وظیفه مسئولان، زنده نگه داشتن این فرهنگ و انتقال روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده است.

میرزاجانی بر ضرورت روایتگری حماسه‌های ملت ایران تأکید کرد و افزود: حوادث و مقاومت ملت ایران باید به‌درستی و آن‌گونه که شایسته است برای نسل‌های آینده روایت شود؛ چراکه حفظ و ترویج این فرهنگ، پاسداشت هویت استقلال‌طلبانه ملت ایران و ریشه‌های مکتب حسینی است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی، خاطرنشان کرد: هرگاه ملت ایران یکپارچه و همدل در کنار نیروهای مسلح ایستاده است، اقتدار کشور چندین برابر شده و این وحدت و مقاومت، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از دشواری‌ها و ایستادگی در برابر دشمنان است.