به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام محمد ابراهیم رفعتی،شامگاه سهشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه، با اشاره به وفات حضرت معصومه(س )گفت:مردم مانند مشت گره کرده، وحدت خود را حفظ کرده و با تمام دارایی، آبرو، جان و مال خود، خالصانه پای کار آمدند علیرغم متلک ها، تلخیها و دشواریها که وجود داشت.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه حفظ کرامت انسانی یکی از افتخارات مسلمانان است، افزود:اسلام برای انسان جایگاه و ارزش والایی قائل شده و حفظ کرامت انسان را از اصول مهم جامعه اسلامی میداند.
وی با اشاره به نقش کلیدی و راهبردی زنان در تاریخ اسلام که حضور آنان در عرصههای مختلف، در انتقال و تداوم ارزشهای اسلامی تأثیرگذار بوده است، گفت: در اجرای «آنجلس» عواملی وجود داشت که موجب شکست اسلام شد و باید درباره آنها تأمل کرد.
حجتالاسلام رفعتی تصریح کرد:نقش زنان در جامعه اسلامی، نقشی مهم و راهبردی است و نمیتوان تأثیر آنان را در تاریخ اسلام نادیده گرفت.
نقش زنان در تاریخ اسلام و حفظ کرامت انسانی
کارشناس مذهبی با بیان اینکه حجاب موجب حفظ عفت، کیان خانواده و سلامت جامعه است، گفت: انسان برای طلا و جواهرات خود مراقبت میکند و برای آنها حفاظ و نگهبان در نظر میگیرد؛ اما عجیب است که برای عفت خود چنین مراقبتی را ضروری نمیداند.
وی افزود: اگر حجاب برای زن در تمام ادیان مورد تأکید قرار گرفته است، باید از آن صیانت کرد. همانطور که اجازه نمیدهیم یک وجب از این خاک به دست بیگانگان بیفتد، نباید اجازه دهیم عفت و کرامت انسانی نیز آسیب ببیند.
حجتالاسلام رفعتی با اشاره به شخصیت حضرت معصومه(س) گفت:حضرت معصومه(س) بانویی بزرگوار و الگوی ارزشمند برای زنان مسلمان است. باید بررسی کرد که زنان مسلمان در جامعه اسلامی چه تأثیری بر تاریخ اسلام گذاشتهاند و چه نقشی در انتقال مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی داشتهاند.
وی با بیان اینکه ابلاغ رسالت،نقش مهمی در ماندگاری و گسترش اسلام داشته است، افزود: اگر ابلاغ رسالت انجام نمیشد، از اسلام چه چیزی برای ما باقی میماند؟ زنان در ابلاغ پیام دین و تداوم مسیر اسلام، نقشی مهم و اثرگذار داشتهاند.
کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت معصومه(س)، گفت: امروز مزار این بانوی بزرگوار، مرکز علوم و تولید علم است و قم نیز به برکت وجود این بانوی بزرگوار، به مرکز تولید علم تبدیل شده است.
وی ادامه داد:شکلگیری این برکات، نتیجه تربیت صحیح پدر و مادر است؛ ازاینرو، هر ارزش، اندیشه و مفهومی که امروز در جامعه اسلامی وجود دارد، ریشه در تربیت درست خانواده دارد.
نظر شما