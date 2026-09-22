خبرگزاری مهر- گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: شهر مقدس قم همزمان با سالروز رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه(س) در سوگ بانوی کرامت و دختر گرامی امام موسی بن جعفر(ع) به سر می برد و صحن و سرای حرم مطهر ایشان از صبح امروز میزبان دستههای عزاداری و زائران است.
دسته عزای خادمان حرم مطهر از ساعات ابتدایی صبح دوشنبه با حضور در بیتالنور، محل عبادت حضرت فاطمه معصومه(س)، حرکت خود را به سمت حرم مطهر آغاز کردند و در مسیر با نوحهخوانی و عزاداری، ارادت خود را به بانوی کرامت نشان دادند.
در این آیین جمعی از خادمان رسمی و افتخاری آستان مقدس حضرت معصومه(س) همراه با خادمان آستان قدس رضوی و مسجد مقدس جمکران حضور داشتند و مسیر بیتالنور تا حرم مطهر را در قالب دسته عزاداری طی کردند.
دسته عزاداری خادمان پس از عبور از خیابان ۴۵ متری عمار یاسر و چهارراه بازار به سمت میدان آستانه ادامه مسیر داد و در نهایت با ورود به صحن امام رضا(ع) در جوار مضجع شریف کریمه اهلبیت(س) به عزاداری پرداخت.
خادمان افتخاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نیز در جریان این مراسم، با همراهی سالمندان و انتقال آنان با ویلچر تا حرم مطهر، زمینه حضور آسانتر این گروه از عزاداران را فراهم کردند.
آیتالله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس نیز با حضور در ایوان آیینه حرم مطهر، از خادمان و زائران استقبال کرد و به حاضران در این اجتماع عزاداری خوشامد گفت.
همزمان با اجتماع عزاداران در صحن امام رضا(ع)، بانوان نیز حضور گستردهای در این مراسم داشتند و شماری از آنان همراه با فرزندان خود در سوگ حضرت فاطمه معصومه(س) به عزاداری پرداختند.
از روزهای گذشته فضای حرم مطهر و خیابانهای پیرامونی آن با نصب پرچمهای مشکی رنگ عزا به مناسبت سالروز رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه(س) سیاهپوش شده است و عصر روز گذشته نیز پرچم عزا بر فراز گنبد نورانی حرم مطهر به اهتزاز درآمد.
موکبهای عراقی و ایرانی در خدمت عزاداران
در روزهای منتهی به سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، شماری از موکبداران عراقی نیز با حضور در شهر مقدس قم، در اطراف حرم مطهر مستقر شدهاند و به زائران و عزاداران خدمترسانی میکنند.
بخشی از این موکبها در خیابانهای اطراف حرم مطهر و به ویژه در میدان آیینی امام خمینی (ره) برپا شده و موکبداران عراقی با پذیرایی از زائران، در آیینهای عزاداری سالروز رحلت شهادتگونه بانوی کرامت مشارکت دارند.
هیاتهای مذهبی قم نیز از شب گذشته با برگزاری مجالس سوگواری، روضهخوانی و عزاداری، در ماتم حضرت فاطمه معصومه(س) به سوگ نشستهاند و مراسم عزاداری در مسجد اعظم نیز با حضور عزاداران برگزار شده است.
همزمان با این مراسم، دستههای عزاداری از شهرهای مختلف کشور و روستاهای اطراف قم نیز خود را به حرم مطهر رساندهاند و در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی، به عزاداری و عرض ارادت به حضرت فاطمه معصومه(س) پرداختهاند.
حرم بانوی کرامت میزبان عزاداران
شب گذشته نیز آیینهای عزاداری سالروز رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور گسترده زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار شد و سوگواران تا پاسی از شب در صحنهای حرم به عزاداری پرداختند.
شماری از زائران عراقی به ویژه اهالی نجف و کربلا نیز در این ایام با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در صحن امام رضا(ع) به سوگواری و عرض ارادت پرداختند.
مراسم سوگواری سالروز رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه(س) همچنین در بیوت مراجع تقلید برگزار شد و خطیبان در این مجالس به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه این بانوی بزرگ اسلام پرداختند.
عظمت علمی حضرت معصومه(س) نشاندهنده جایگاه والای زن در اسلام است
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان نیز در مراسم عزاداری رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی کریمه اهلبیت(س)، اظهار داشت: یکی از مهمترین جلوههای عظمت حضرت معصومه(س) جایگاه علمی ایشان است که از دوران کودکی نیز نمود داشته است.
وی افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) در سنین کودکی به پرسشهای فقهی پاسخ میدادند و امام موسی کاظم(ع) درستی پاسخهای ایشان را تأیید کرده بودند که این مسئله نشاندهنده مرتبه علمی و معرفتی این بانوی بزرگوار است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه جایگاه حضرت معصومه(س) تنها در میان عموم مردم مورد توجه نبوده است، گفت: علما و عرفای بزرگ نیز همواره احترام ویژهای برای این بانوی بزرگوار قائل بودهاند و حرم مطهر ایشان در طول زمان به یکی از کانونهای مهم علمی و معنوی جهان تشیع تبدیل شده است.
وی حضرت فاطمه معصومه(س) را نمونهای روشن از جایگاه زن در فرهنگ اسلامی دانست و تصریح کرد: عظمت علمی و معنوی این بانوی بزرگوار نشان میدهد که زن در فرهنگ اسلام میتواند به مرتبهای برسد که علما و فقهای بزرگ در برابر مقام او تواضع و خضوع داشته باشند.
حضرت معصومه(س) الگویی از عزت و کرامت است
پناهیان با اشاره به پیوند میان عزت، کرامت و سبک زندگی اسلامی بیان کرد: دختران و زنان جامعه اسلامی باید حضرت فاطمه معصومه(س) را بهعنوان الگویی از عزت و کرامت بشناسند و ابعاد مختلف شخصیت ایشان را مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: هنگامی که انسان احساس عزت و کرامت داشته باشد، بسیاری از رفتارهای صحیح نیز در وجود او تقویت میشود و حجاب را میتوان یکی از جلوههای این عزت و کرامت دانست.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه شخصیت حضرت معصومه(س) باید از ابعاد مختلف برای جامعه بهویژه نسل جوان معرفی شود، خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه علمی این بانوی بزرگوار در کنار فضائل معنوی ایشان، میتواند تصویری روشن از ظرفیتهای علمی و معرفتی زنان در فرهنگ اسلامی ارائه دهد.
وی با اشاره به جایگاه قم در جهان تشیع گفت: حضور حضرت فاطمه معصومه(س) در شهر قم در کنار ظرفیتهای علمی و معنوی این شهر، زمینهساز شکلگیری یک مرکز بزرگ علمی و فقهی شد و قم امروز یکی از مهمترین مراکز علوم اسلامی به شمار میرود.
پناهیان بر ضرورت شناخت عمیقتر سیره و شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) تأکید کرد و گفت: باید ابعاد علمی، معنوی و شخصیتی این بانوی بزرگوار بیش از گذشته برای جامعه معرفی شود تا نسل جوان با جایگاه حقیقی کریمه اهلبیت(س) آشنایی بیشتری پیدا کند.
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