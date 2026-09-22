امانی: بین آموزش و عمل به آن یک شکاف عمیق وجود دارد

به گزارش خبرگزرای مهر، نشست مشترک محمود امانی تهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سید حسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد.

امانی در این نشست گفت: ایجاد ارتباط و تعامل موثر بین دستگاه ها و نهادها و بهره گیری از ظرفیت یکدیگر می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه را بر طرف کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه عرصه سلامت محل رشد و تربیت دانش آموزان است تاکید کرد: دانش آموزان از مهم ترین سرمایه‌های اجتماعی و آینده ساز کشور هستند که توجه جدی به سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی آنان یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد تربیتی دانش‌آموزان، مکمل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان است و مدارس در این زمینه نقش کلیدی دارند افزود: سلامت جسم، روان، اجتماعی و معنوی از ضروریات یک مدرسه سالم و پویاست. این چهارچوب یک ظرفیت بی نظیر برای ساماندهی فرآیند سلامت و بهداشت در اختیار مدارس می گذارد. آموزش و پرورش در حد توان خود برای تامین سلامت و بهبود وضعیت بهداشتی مدارس تلاش می کند. کارهایی در این زمینه انجام شده و به نتایج خوبی هم رسیده ایم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ابراز داشت: گزارش عملکرد آموزش و پرروش در این مورد پر و پیمان است. ولی در گزارش وضعیت هیچ کس راضی نیست و کارهای نکرده زیادی داریم که باید در حوزه سلامت انجام شود. گزارش وضعیت با گزارش عملکرد متفاوت است. در گزارش وضعیت یک تصویر فوری از عناصر کلیدی همچون: بودجه، جدول زمانی، وظایف تکمیل شده و نقاط عطف آینده را به ذینفعان ارائه می‌دهد و بر وضعیت فعلی تاکید می‌کند. در گزارش عملکرد اطلاعات گردش مالی، شرح فعالیت و اقدامات انجام شده در راستای اهداف تعیین شده و غیره را بیان می کند.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد سواد سلامت دانش آموزان است که نیازمند همکاری و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای فرهنگ سازی و تبیین این موضوع در مدارس است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید روی موقعیت های ارائه آموزش موثر فکر کرد، ابراز داشت: بین آموزش و یادگیری و عمل به آن(آموزش موثر) یک شکاف عمیقی وجود دارد برای پر کردن این شکاف باید آموزش هایی که ارائه می شود با ایجاد زمینه های موثر یادگیری درونی شود تا فرد از آن لذت ببرد.

وی تصریح کرد: مدرسه بهترین جایگاه برای درونی کردن آموزش های اجتماعی و سلامت است. همه کسانی که دوستدار علم، دانش و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مملکت هستند باید به کمک آموزش و پرورش بیایند تا بتواند دانش آموزان در تراز جامعه ایرانی و اسلامی با جسم و روانی سالم تربیت نموده و تحویل جامعه دهد. طرح نماد و سایر برنامه‌های حمایتی و مداخله‌ای، بخشی از اقدامات مشترک دو وزارتخانه برای ارتقای سلامت روان و اجتماعی دانش‌آموزان کشور است.

امانی با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست تاکید کرد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می تواند با تدوین سنجه ها و شاخص هایی در زمینه سلامت و امنیت غذایی و از همه مهم تر بهبود سلامت و بهداشت مدارس یار و همراه آموزش و پرورش باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش برای تسهیل و بهبود روند نظام تعلیم و تربیت و همچنین تامین سلامت و امنیت غذایی دانش آموزان آماده همکاری و همراهی با همه دستگاه ها و نهادهای مختلف است.